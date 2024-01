Ronnie O'Sullivan, potop de înjurături în fața presei: legendarul jucător de snooker, prestație jenantă la conferință

Nici snookerul nu mai e ce a fost! Ce a urmat după confruntarea Ronnie O'Sullivan – Ali Carter, scor 10-7, în finala Mastersului de la Londra, dovedește că și acest sport a fost „pătat“.

La conferința de după acest duel, Ali Carter a fost primul care a atacat, acuzându-și rivalul de un comportament inadecvat în timpul partidei. Carter a condus cu 6-3, însă O'Sullivan a avut o revenire incredibilă și, de aici, supărarea celui învins. Carter, „la cuțite“ de mai mult timp cu O'Sullivan, s-a referit la comportamentul acestuia ca fiind unul „dezgustător“.

Auzind declarațiile lui Carter, legendarul O'Sullivan s-a dezlănțuit și, potrivit Sky Sports, a avut o tiradă jenantă în fața jurnaliștilor. Iată câteva fragmente din ce a spus legendarul jucător de snooker:

*Mi se rupe p**a! Știți cum e el. Toată lumea știe. Are probleme. N-am nicio idee ce are cu mine? Nici nu mă interesează. N-are c***e. Ăsta îi trebuie. Cu cât mă va enerva mai mult, cu atât mai tare îi voi pedepsi. Și-a săpat singur groapa. Să-și facă ordine în viața lui de c*cat. Să joci snooker împotriva unui astfel de om e un coșmar! Nu e un om plăcut. Nu creează o atmosferă plăcută în jurul mesei de snooker. Am spus ce am avut de spus, iar voi puteți să scrieți ce vreți. Mi se rupe p***. Gata cu conferința? Bănuiesc că aveți titlurile deja, nu-i așa?