Povestea din spatele pozei cu Messi care a făcut istorie. Cine este fotograful care a realizat-o

Lionel Messi a postat, la finalul partidei câștigate de către Argentina în fața Franței, la Campionatul Mondial din Qatar, o fotografie în care ține deasupra capului trofeul CM, primind peste 70 de milioane de aprecieri pe Instagram.

Lionel Messi stă pe umerii lui Sergio Aguero, cu ambele mâini strânse ferm pe trofeul Cupei Mondiale, pe care îl ține sus, iar un zâmbet larg și o bucurie pură arată dorința pe care a avut-o căpitanul Argentinei de a ridica trofeul Cupei Mondiale.

Este o fotografie pe care Messi a ales să o încarce pentru a sărbători victoria sa la Cupa Mondială împotriva Franței, iar acum este cea mai apreciată postare din istoria Instagram, depășind un banal ou brun. Imaginea a fost surprinsă de fotograful Getty Shaun Botterill, care a fost în primul rând la unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului.

Botterill spune că fotografii prezenți la finala Cupei Mondiale de duminică au făcut un plan pentru ca unul dintre ei să meargă și să stea pe teren în fața panourilor publicitare de lângă tribuna principală, unde se aflau marea majoritate a fanilor argentinieni de pe stadionul Lusail, scrie CNN.

După ce Messi a petrecut ceva timp cu familia sa după prezentarea trofeului, căpitanul Argentinei a început să se îndrepte spre fani, determinându-i pe fotografi să se grăbească spre poarta din acel capăt al terenului.

"Aproape că am fost prins în capcană, dar am fost prins la locul potrivit. Cred că, dacă majoritatea dintre noi (fotografii) suntem sinceri, întotdeauna ai nevoie de puțin noroc și am avut puțin duminică seara. Nu aveam nicio idee despre ce se va întâmpla la final. Poți planifica ridicarea trofeului, dar nu poți planifica alergarea și nu știi cât de haotic va fi. Am fost destul de aproape de el, probabil că la maximum doi metri distanță”, a declarat Botterill pentru CNN.

Fotografie editată de fiul său

În timp ce Aguero, un fost coechipier al lui Messi în Argentina care s-a retras în decembrie 2021 după ce a fost diagnosticat cu aritmie cardiacă, își ducea prietenul spre cealaltă parte a tribunei, Botterill a luat imediat un cablu de la una dintre camerele de luat vederi de la distanță din spatele porții, l-a conectat la aparatul său și a trimis fotografia către editorii săi, mai scrie CNN.

Din întâmplare, fiul lui Botterill lucra la pupitrul de editare în acea seară.

„Cel mai mare mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: Ți-am editat poza, tată, este o poză destul de frumoasă", își amintește Botterill.

Feedback-ul fiului său s-a dovedit a fi o adevărată eufemizare.

Imediat după aceea, Botterill "știa că este o fotografie destul de bună" - modestia este, în mod clar, o caracteristică de familie - dar există întotdeauna o preocupare că un alt fotograf, dintr-un unghi ușor diferit, ar fi putut surprinde o fotografie mai bună, deoarece "marjele mici" pot face o mare diferență.

Fotograful britanic recunoaște că crop-ul pe care Messi l-a folosit pe Instagram nu a fost versiunea sa preferată a fotografiei, vederea mai largă oferind un context mai mare și surprinzând mai bine adulația de care a beneficiat căpitanul Argentinei.

Record pe Instagram

Fiind o persoană care nu are un cont pe rețelele de socializare, Botterill spune că inițial a fost complet inconștient de faptul că fotografia sa a intrat în istorie.

Miercuri, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a confirmat că postarea lui Messi pe Instagram, în frunte cu instantaneul lui Botterill, a doborât recordul pentru cele mai multe like-uri din istoria aplicației. Acum are peste 72 de milioane de aprecieri - și continuă să crească.

Postată în 2019, fotografia cu oul pe care postarea lui Messi a uzurpat-o pentru record are acum 57 de milioane de aprecieri.