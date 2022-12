Portarul argentinian Emiliano Martinez: „Am trăit loviturile de la 11 m liniştit”

Emiliano „Dibu” Martinez, portarul naţionalei Argentinei, campioană mondială, a declarat pentru televiziunea argentiniană că ar fi putut face mai mult pentru a salva primul gol, relatează AFP, citată de Agerpres.

Martinez a fost ales cel mai bun portar al turneului.

„Noi am controlat partida, dar cu două goluri rapide au revenit la scor. Ei au tras de trei ori şi au înscris trei goluri. Eu cred că aş fi putut face mai mult, poate aş fi putut salva primul gol, dar apoi am fost bine. Am trăit loviturile de la 11 m liniştit", a spus Martinez.

Mijlocaşul argentinian Rodrigo De Paul a afirmat că „Nu îmi imaginam niciodată momentul ăsta, nu-mi imaginam că voi ţine Cupa în braţe. Noi suntem născuţi să suferim, noi argentinienii suntem aşa. Noi vom fi eterni cu ce am reuşit să facem. Suntem în vârful lumii, cred că meritam”.

„O victorie pentru popor”

Și pentru mijlocaşul Leandro Paredes a fost copleșitor.

„Chiar şi în cel mai bun vis al meu, eu nu aş fi crezut că este posibil. Este o victorie pentru popor, pentru argentinieni, pentru copiii care nu au putut fi aici”, a spus Leandro Paredes.



Argentina e campioana lumii: după un meci de pomină la un turneu final, a cucerit al treilea său titlu mondial, învingând Franţa cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, în finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Străzile din Buenos Aires sunt în extaz: argentinienii sărbătoresc cu parade victoria Argentinei în fața Franței, la CM 2022. Mii de fani au urmărit finala în Piața Republicii.