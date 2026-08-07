 Planurile lui Cristi Chivu, date peste cap pe piața transferurilor: „Nu am o formație fixă” | adevarul.ro
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Planurile lui Cristi Chivu, date peste cap pe piața transferurilor: „Nu am o formație fixă”

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Cristi Chivu a vorbit despre perioada de transferuri înaintea duelului amical dintre Inter și Juventus (programat mâine, la ora 14.00), ultimul meci din turneul de pregătire al echipei. Tehnicianul român a transmis că își dorește în lot doar jucători capabili să aducă un plus de valoare și să ridice nivelul formației.

Cristi Chivu Foto/EPA
Cristi Chivu Foto/EPA

Declarațiile sale vin într-un moment în care Inter întâmpină dificultăți pe piața transferurilor. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, clubul milanez are tot mai puține șanse să îl transfere pe campionul mondial Cristian Romero, deoarece nu a reușit să obțină fondurile necesare din vânzarea fotbaliștilor aflați pe lista de plecări.

„Puzzle-ul, care mai are nevoie de câteva piese!”

La conferința de presă premergătoare confruntării cu Juventus, Chivu a fost întrebat dacă îl îngrijorează faptul că Inter nu reușește să renunțe la jucătorii pe care nu îi mai consideră importanți pentru proiectul său. Antrenorul a preferat însă să ofere un răspuns rezervat, fără să intre în detalii.

Fereastra de transferuri este lungă și știm că avem nevoie de răbdare în anumite situații, mai ales când anumite decizii nu au mers așa cum ne-am dorit. Lucrăm la ceea ce vrem să facem, la ceea ce ne permite să ridicăm ștacheta, ceea ce ne oferă calitate și un anumit tip de experiență. Trebuie doar să avem răbdare și să-i lăsăm pe managerii noștri să facă ce trebuie să facă. Am fost încrezători de la început, conștienți de valoarea lotului și de ceea ce avem nevoie. Trebuie să ridicăm ștacheta, să găsim jucători care știu să lucreze într-un grup închegat, care a realizat lucruri mărețe. Vom face tot posibilul să completăm puzzle-ul, care mai are nevoie de câteva piese!”, a admis Cristi Chivu.

„Nu am o formație fixă, nu există un unsprezece de start pe hârtie!”

Tehnicianul lui Inter și-a exprimat opinia cu privire la lupta pentru trofee din noul sezon. Acesta este de părere că formațiile care au fost rivalele nerazzurrilor în campionatul trecut vor rămâne principalele pretendente și în ediția 2026-2027.

Cel mai bun lucru a fost să le ofer minute tuturor jucătorilor. Nu am o formație fixă, nu există un unsprezece de start pe hârtie pentru mine, ci doar cea mai bună echipă în funcție de moment, de adversari și de câte meciuri jucăm într-o săptămână. Sarcina mea este să implic pe toată lumea, să antrenez pe toată lumea în același timp, astfel încât să fie pregătiți atunci când sunt solicitați. Nu le-am numărat încă, dar nici nu este nevoie. Sunt mereu aceleași echipe care vor să-i dea bătăi de cap campioanei en titre. Inter este acum echipa de învins!”, a concluzionat tehnicianul român.

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