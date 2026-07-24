 Cristi Chivu a intrat sub pielea milanezilor. Jucătorii lui Inter Milano au făcut dezvăluiri din vestiar: „A fost esențial pentru noi!” | adevarul.ro
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Cristi Chivu a intrat sub pielea milanezilor. Jucătorii lui Inter Milano au făcut dezvăluiri din vestiar: „A fost esențial pentru noi!”

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Instalat pe banca tehnică a lui Inter după despărțirea de Simone Inzaghi, Cristi Chivu a reușit să gestioneze cu succes vestiarul milanezilor și să păstreze echipa pe drumul victoriilor.

Cristi Chivu Foto/EPA
Cristi Chivu Foto/EPA

Sub comanda românului, formația din Milano a avut un sezon excelent, obținând astfel și titlul, și Cupa Italiei.

Rezultatele obținute au fost însoțite și de susținerea vestiarului

Mai mulți jucători ai lui Inter au vorbit despre influența pe care Chivu o are asupra echipei, evidențiind relația apropiată pe care a construit-o cu lotul. Printre aceștia se numără și Carlos Augusto (27 de ani), care consideră că trecutul lui Chivu ca fotbalist de top și câștigător al unor trofee importante îi oferă o autoritate naturală.

„A fost un mare fotbalist, cu multă experiență. A câștigat foarte multe și știe că, după ce ai câștigat, trebuie să ridici și mai mult nivelul mental. Știe că există jucători care, după o victorie, pot să se relaxeze puțin, însă el a trecut deja prin astfel de situații.

Mesajul pe care vrea să ni-l transmită este acesta: să nu coborâm niciodată nivelul mental și să rămânem mereu concentrați!, a declarat fundașul brazilian.

„Ne-a oferit foarte multă încredere într-un moment dificil!”

Și portarul Josep Martinez (28 de ani) a avut cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu. Goalkeeperul lui Inter a rememorat momentele complicate traversate de echipă și a explicat că antrenorul român a avut o contribuție importantă la depășirea acelei perioade și la menținerea grupului unit.

„Nu este ușor să preiei o echipă și să obții rezultate imediat, mai ales după un sezon în care ajunsesem până la capăt în toate competițiile, fără să reușim să câștigăm. Ne-a oferit foarte multă încredere într-un moment dificil și a fost esențial pentru noi!, a spus goalkeeperul spaniol.

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