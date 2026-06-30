search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Despărțiri pe bandă rulantă! Patru forțe veterane, OUT de la Inter Milano

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Inter a confirmat despărțirea de patru dintre cei mai experimentați jucători din lot: Yann Sommer (37 de ani), Stefan de Vrij (34), Francesco Acerbi (38) și Matteo Darmian (36), marcând astfel sfârșitul unei etape importante pentru clubul italian.

Cristi Chivu, alături de Inter Milano Foto/AFP
Cristi Chivu, alături de Inter Milano Foto/AFP

Primul fotbalist a cărui plecare a fost anunțată oficial a fost portarul Yann Sommer. El a ajuns la Inter în vara anului 2023, după transferul de la Bayern Munchen, și a evoluat timp de trei sezoane pentru formația de pe Giuseppe Meazza. În această perioadă, goalkeeperul elvețian a bifat 139 de apariții, reușind să păstreze poarta intactă în 66 dintre ele, în timp ce în restul partidelor a primit 120 de goluri.

„139 de prezențe în total, păstrând poarta intactă în 66 de ocazii: Yann Sommer a lăsat o amprentă de neșters în istoria Interului. Mulțumim, Yann: a fost minunat să câștigăm împreună!”, a transmis Inter, printr-un comunicat oficial.

„Călătoria lui Acerbi s-a încheiat!”

La scurt timp, clubul milanez a anunțat și despărțirea de veteranul Francesco Acerbi: „Până și cele mai frumoase călătorii au un sfârșit. Cea a lui Acerbi în tricoul nerazzurro s-a încheiat în cel mai bun mod posibil, cu o „dublă” istorică ce încununează patru sezoane de cel mai înalt nivel, cu 148 de prezențe, 5 goluri, 6 trofee cucerite și unele dintre cele mai frumoase imagini din istoria Interului. Mulțumim, Francesco: a fost minunat să câștigăm împreună!”.

Francesco Acerbi a evoluat pentru Inter începând cu sezonul 2022/2023, când a fost adus sub formă de împrumut de la Lazio. După primul an, clubul milanez a decis să îl transfere definitiv. În total, fundașul italian a adunat 148 de meciuri în tricoul nerazzurrilor, însă în sezonul recent încheiat și-a pierdut statutul de titular incontestabil. Acerbi a bifat doar 26 de apariții, fiind utilizat de Cristi Chivu în 18 dintre cele 38 de etape din campionat.

Seria plecărilor de la Inter a continuat cu Matteo Darmian și Stefan de Vrij

Fundașul italian a petrecut cinci sezoane la Milano, perioadă în care a adunat 218 meciuri pentru nerazzurri, marcând de 13 ori și oferind tot atâtea pase decisive. Ultima stagiune a fost însă una dificilă pentru Darmian, afectat de mai multe probleme medicale care l-au limitat la doar nouă apariții. Cristi Chivu i-a oferit șansa de a evolua în ultimul meci disputat de Inter pe teren propriu, un gest prin care veteranul și-a putut lua rămas bun de la suporteri.

Internaționalul olandez, pe de cealaltă parte, a petrecut opt ani la Inter și a fost unul dintre cei mai importanți oameni din defensivă în această perioadă. De Vrij a strâns 296 de apariții în tricoul formației milaneze, devenind unul dintre jucătorii emblematici ai ultimului deceniu pentru club.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă RĂZBOIUL împotriva lui Călin Georgescu: „Se crede Dumnezeu!”
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”
fanatik.ro
image
Rezultate Evaluarea Națională 2026. 7 elevi au avut media generală 10, 79% dintre elevi au luat note de trecere, înainte de contestații
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Cum se ferește Cătălin Botezatu de hoți la Londra?
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
observatornews.ro
image
BREAKING | Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate
cancan.ro
image
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Cât va ajunge Euro până la finalul lui 2026. Previziunile economiștilor pentru curs, inflație și prețuri
playtech.ro
image
SuperLiga pe caniculă? Avertisment meteo de la specialişti pentru fotbalişti: „Risc maxim să jucaţi la ora 17 la peste 40 de grade!”
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în șaisprezecimi
digisport.ro
image
Ce se întâmplă în corp când temperaturile trec de 40 de grade? Insolația, urgența medicală care poate deveni fatală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Tribunalul București a demontat, pas cu pas, planul Primăriei S1 de a executa Romprest. Motivarea hotărârii instanței: Abuz de drept cu privire la cererile de intervenție în cascadă
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor
click.ro
image
A fost numită de două ori „cea mai frumoasă fată din lume”, iar acum s-a căsătorit. Cine este soțul ei
click.ro
image
Dan Negru, dezvăluiri emoționante despre bunicul său: „Avea 96 de ani și nu și-a căutat niciodată fericirea”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Matilda, fiica lui Cătălin Zmărăndescu, a dat lovitura în Spania! A câștigat două titluri de campion mondial la Brazilian Jujitsu! „Este sufletul echipei”
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic