Despărțiri pe bandă rulantă! Patru forțe veterane, OUT de la Inter Milano

Inter a confirmat despărțirea de patru dintre cei mai experimentați jucători din lot: Yann Sommer (37 de ani), Stefan de Vrij (34), Francesco Acerbi (38) și Matteo Darmian (36), marcând astfel sfârșitul unei etape importante pentru clubul italian.

Primul fotbalist a cărui plecare a fost anunțată oficial a fost portarul Yann Sommer. El a ajuns la Inter în vara anului 2023, după transferul de la Bayern Munchen, și a evoluat timp de trei sezoane pentru formația de pe Giuseppe Meazza. În această perioadă, goalkeeperul elvețian a bifat 139 de apariții, reușind să păstreze poarta intactă în 66 dintre ele, în timp ce în restul partidelor a primit 120 de goluri.

„139 de prezențe în total, păstrând poarta intactă în 66 de ocazii: Yann Sommer a lăsat o amprentă de neșters în istoria Interului. Mulțumim, Yann: a fost minunat să câștigăm împreună!”, a transmis Inter, printr-un comunicat oficial.

„Călătoria lui Acerbi s-a încheiat!”

La scurt timp, clubul milanez a anunțat și despărțirea de veteranul Francesco Acerbi: „Până și cele mai frumoase călătorii au un sfârșit. Cea a lui Acerbi în tricoul nerazzurro s-a încheiat în cel mai bun mod posibil, cu o „dublă” istorică ce încununează patru sezoane de cel mai înalt nivel, cu 148 de prezențe, 5 goluri, 6 trofee cucerite și unele dintre cele mai frumoase imagini din istoria Interului. Mulțumim, Francesco: a fost minunat să câștigăm împreună!”.

Francesco Acerbi a evoluat pentru Inter începând cu sezonul 2022/2023, când a fost adus sub formă de împrumut de la Lazio. După primul an, clubul milanez a decis să îl transfere definitiv. În total, fundașul italian a adunat 148 de meciuri în tricoul nerazzurrilor, însă în sezonul recent încheiat și-a pierdut statutul de titular incontestabil. Acerbi a bifat doar 26 de apariții, fiind utilizat de Cristi Chivu în 18 dintre cele 38 de etape din campionat.

Seria plecărilor de la Inter a continuat cu Matteo Darmian și Stefan de Vrij

Fundașul italian a petrecut cinci sezoane la Milano, perioadă în care a adunat 218 meciuri pentru nerazzurri, marcând de 13 ori și oferind tot atâtea pase decisive. Ultima stagiune a fost însă una dificilă pentru Darmian, afectat de mai multe probleme medicale care l-au limitat la doar nouă apariții. Cristi Chivu i-a oferit șansa de a evolua în ultimul meci disputat de Inter pe teren propriu, un gest prin care veteranul și-a putut lua rămas bun de la suporteri.

Internaționalul olandez, pe de cealaltă parte, a petrecut opt ani la Inter și a fost unul dintre cei mai importanți oameni din defensivă în această perioadă. De Vrij a strâns 296 de apariții în tricoul formației milaneze, devenind unul dintre jucătorii emblematici ai ultimului deceniu pentru club.