Inter atacă piața transferurilor! Defensivă de fier pentru Cristi Chivu, cu trei staruri din Premier League

Cristian Romero (28 de ani) este fundașul central pe care Cristi Chivu îl dorește la Inter. Antrenorul român consideră că echipa are nevoie de întăriri în defensivă, iar internaționalul argentinian este principala sa țintă.

Inter negociază transferul lui Cristian Romero

După cinci sezoane petrecute la Tottenham, Romero și-a exprimat dorința de a pleca de la clubul londonez în această vară. Profitând de această situație, Inter a început negocierile pentru transferul fundașului. Potrivit publicației SportMediaset, oficialii italieni au trimis deja prima ofertă.

Propunerea Interului prevede un împrumut valabil până la finalul sezonului 2026/2027, urmat de un transfer definitiv obligatoriu în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

Totuși, Tottenham nu este convinsă să accepte această ofertă. Clubul englez își dorește să încaseze cel puțin 50 de milioane de euro pentru Romero. Chiar și în aceste condiții, transferul are șanse să se realizeze, deoarece fundașul și-a dat deja acordul pentru a se alătura echipei pregătite de Cristi Chivu, ceea ce ar putea pune presiune pe conducerea lui Tottenham să accepte negocierile.

John Stones a acceptat oferta lui Inter

John Stones (32 de ani) și-a găsit o nouă echipă după despărțirea de Manchester City din această vară. Fundașul central englez a rămas liber de contract, iar mai multe cluburi importante din Europa și-au manifestat interesul pentru transferul său.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, John Stones și-a dat acordul de principiu pentru a semna cu Inter Milano. Cele două părți au ajuns deja la un acord, iar negocierile finale sunt programate să aibă loc în această săptămână.

Înainte de a accepta oferta lui Inter, John Stones s-a aflat și pe lista unor cluburi importante, precum Juventus, Arsenal și Chelsea. Cu toate acestea, fundașul a ales proiectul propus de gruparea din Milano, iar oficializarea transferului este așteptată în perioada următoare.

Inter accelerează negocierile pentru Djed Spence

Inter continuă să caute soluții pentru întărirea lotului, iar Djed Spence (25 de ani) a devenit una dintre principalele ținte ale clubului în această perioadă de mercato. Interesul pentru fundașul englez a crescut după ce transferul lui Marco Palestra, de la Atalanta, a căzut.

Cristi Chivu și-a dat deja acordul pentru mutare și îl consideră pe Spence un jucător care poate aduce un plus în defensivă. Fotbalistul este apreciat pentru versatilitatea sa, având capacitatea de a evolua atât în banda dreaptă, cât și în cea stângă a apărării.