Mbappe l-a depășit pe Messi și a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile la Cupa Mondială

Deși Franța a ratat nu doar finala Campionatului Mondial de fotbal 2026, ci și medalia de bronz după înfrângerea spectaculoasă în confruntarea cu Anglia, scor 4-6, Kylian Mbappe are motive de satisfacție. Atacantul francez a stabilit un nou record la Cupa Mondială, devenind cel mai prolific marcator din istoria competiției.

Autor a două goluri în finala mică, Mbappe a ajuns la 22 de reușite la turneele finale ale Cupei Mondiale, depășindu-l pe Lionel Messi, care avea 21 de goluri înaintea finalei dintre Argentina și Spania.

Lider și în clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial de fotbal

Performanța din meciul cu Anglia l-a propulsat pe căpitanul Franței și în fruntea clasamentului marcatorilor de la ediția din 2026. Mbappe a acumulat 10 goluri la turneul găzduit de SUA, Canada și Mexic, în timp ce Messi a rămas la opt reușite înaintea și după ultimul act al competiției, potrivit Sport.ro

Revenire spectaculoasă, insuficientă pentru Franța

Confruntarea pentru locul trei a început dezastruos pentru francezi, care au intrat la pauză conduși cu 0-4. Mbappe a încercat să provoace revenirea echipei sale prin două goluri și o pasă decisivă oferită lui Bradley Barcola, contribuind decisiv la reducerea diferenței.

Eforturile starului francez nu au fost însă suficiente pentru a evita înfrângerea, Anglia impunându-se în cele din urmă cu 6-4.

Un alt record al turneului

Confruntarea a adus și o altă performanță remarcabilă. Michael Olise a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria unei ediții a Campionatului Mondial de fotbal, cu șapte assist-uri, depășind recordul anterior de șase pase de gol atribuit legendarului Pele.

Amintim că Mbappé a încercat să explice prăbușirea Franței din prima repriză a finalei mici de la Cupa Mondială.

Starul lui Real Madrid a vorbit și despre schimbarea de atitudine a francezilor din repriza secundă. După pauză, Franța a arătat o cu totul altă față și a transformat meciul într-un spectacol cu zece goluri. „În repriza a doua am redevenit jucători de nivel înalt, mașini mentale care nu mai au sentimente. Am reușit să facem ceea ce știm să facem. Am câștigat repriza a doua, dar, în final, nu am câștigat meciul”, a continuat Mbappé.