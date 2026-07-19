Mbappé, devastat după nebunia cu Anglia: „Eram complet amețiți”

Kylian Mbappé a încercat să explice prăbușirea Franței din prima repriză a finalei mici de la Cupa Mondială. „Les Bleus” au fost conduși cu 4-0 la pauză și au pierdut cu 4-6 în fața Angliei, la ultimul meci al selecționerului Didier Deschamps.

Franța și-a încheiat aventura la Cupa Mondială din 2026 cu una dintre cele mai spectaculoase înfrângeri din istoria competiției. Echipa lui Didier Deschamps a fost învinsă de Anglia, scor 4-6, în meciul pentru locul al treilea, după o primă repriză de coșmar.

Englezii au intrat la pauză cu un avantaj incredibil, 4-0, iar naționala Franței părea că se îndreaptă spre o umilință istorică. Kylian Mbappé și colegii săi au reacționat după revenirea de la vestiare, însă cele patru goluri marcate în partea secundă nu au fost suficiente pentru a întoarce rezultatul.

La finalul partidei, căpitanul Franței a recunoscut că evoluția din primele 45 de minute a fost nedemnă de nivelul echipei, dar a respins ideea că jucătorii nu ar fi respectat tricoul naționalei. „Au fost două reprize complet diferite. În prima repriză pot să-i înțeleg pe cei care spun că a fost o batjocură, că nu am respectat tricoul echipei. Eu aș spune mai degrabă că am fost umani. Din păcate, eram complet amețiți. Ei ne-au readus bine la realitate”, a declarat Kylian Mbappé pentru M6.

„Am redevenit jucători de nivel înalt”

Starul lui Real Madrid a vorbit și despre schimbarea de atitudine a francezilor din repriza secundă. După pauză, Franța a arătat o cu totul altă față și a transformat meciul într-un spectacol cu zece goluri. „În repriza a doua am redevenit jucători de nivel înalt, mașini mentale care nu mai au sentimente. Am reușit să facem ceea ce știm să facem. Am câștigat repriza a doua, dar, în final, nu am câștigat meciul”, a continuat Mbappé.

Înfrângerea a venit la doar patru zile după eliminarea suferită de Franța în semifinala cu Spania, scor 0-2. Mai mult decât ratarea podiumului, francezii au regretat că nu au reușit să îi ofere o victorie lui Didier Deschamps la ultima sa apariție pe banca echipei naționale. Selecționerul și-a încheiat mandatul după 14 ani în care a transformat Franța într-una dintre marile forțe ale fotbalului mondial.

Mesajul lui Mbappé pentru Didier Deschamps

„Este și mai mare păcatul pentru antrenor. Voiam să facem ceva pentru el, dar, din păcate, prima repriză a dat impresia că l-am lăsat la greu. Nu acesta era mesajul pe care voiam să-l transmitem”, a spus căpitanul Franței.

Mbappé a ținut să sublinieze că rezultatul din meciul cu Anglia nu poate șterge realizările lui Didier Deschamps. „Așa este fotbalul. Vrem să-i mulțumim antrenorului pentru tot ceea ce a făcut. Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”, a adăugat atacantul.

Mbappé: „Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie, dar să joc finala”

În ciuda înfrângerii, Kylian Mbappé a atins o bornă istorică. Cele două goluri marcate împotriva Angliei l-au dus la 22 de reușite la turneele finale ale Cupei Mondiale, peste Lionel Messi, care avea 21 înaintea finalei Argentina – Spania. Mbappé a încheiat ediția din 2026 cu zece goluri.

Francezul a primit însă performanța individuală fără prea mult entuziasm, fiind încă afectat de ratarea finalei. „Messi va marca, cu siguranță. Eu încerc doar să-mi ajut echipa să câștige. Când înscrii multe goluri la Cupa Mondială, asta te propulsează într-o altă categorie. Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie și să joc meciul de mâine”, a mărturisit Mbappé. „Este bine pentru moștenirea pe care o las, dar astăzi nu este primul lucru la care mă gândesc”, a încheiat căpitanul Franței.