 Mbappé, devastat după nebunia cu Anglia: „Eram complet amețiți” | adevarul.ro
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Mbappé, devastat după nebunia cu Anglia: „Eram complet amețiți”

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Campionatul Mondial 2026
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Kylian Mbappé a încercat să explice prăbușirea Franței din prima repriză a finalei mici de la Cupa Mondială. „Les Bleus” au fost conduși cu 4-0 la pauză și au pierdut cu 4-6 în fața Angliei, la ultimul meci al selecționerului Didier Deschamps.

Mbappe s-a luptat pentru fiecare minge în repriza secundă (FOTO: Getty Images)
Mbappe s-a luptat pentru fiecare minge în repriza secundă (FOTO: Getty Images)

Franța și-a încheiat aventura la Cupa Mondială din 2026 cu una dintre cele mai spectaculoase înfrângeri din istoria competiției. Echipa lui Didier Deschamps a fost învinsă de Anglia, scor 4-6, în meciul pentru locul al treilea, după o primă repriză de coșmar.

Englezii au intrat la pauză cu un avantaj incredibil, 4-0, iar naționala Franței părea că se îndreaptă spre o umilință istorică. Kylian Mbappé și colegii săi au reacționat după revenirea de la vestiare, însă cele patru goluri marcate în partea secundă nu au fost suficiente pentru a întoarce rezultatul.

La finalul partidei, căpitanul Franței a recunoscut că evoluția din primele 45 de minute a fost nedemnă de nivelul echipei, dar a respins ideea că jucătorii nu ar fi respectat tricoul naționalei. „Au fost două reprize complet diferite. În prima repriză pot să-i înțeleg pe cei care spun că a fost o batjocură, că nu am respectat tricoul echipei. Eu aș spune mai degrabă că am fost umani. Din păcate, eram complet amețiți. Ei ne-au readus bine la realitate”, a declarat Kylian Mbappé pentru M6.

„Am redevenit jucători de nivel înalt”

Starul lui Real Madrid a vorbit și despre schimbarea de atitudine a francezilor din repriza secundă. După pauză, Franța a arătat o cu totul altă față și a transformat meciul într-un spectacol cu zece goluri. „În repriza a doua am redevenit jucători de nivel înalt, mașini mentale care nu mai au sentimente. Am reușit să facem ceea ce știm să facem. Am câștigat repriza a doua, dar, în final, nu am câștigat meciul”, a continuat Mbappé.

Înfrângerea a venit la doar patru zile după eliminarea suferită de Franța în semifinala cu Spania, scor 0-2. Mai mult decât ratarea podiumului, francezii au regretat că nu au reușit să îi ofere o victorie lui Didier Deschamps la ultima sa apariție pe banca echipei naționale. Selecționerul și-a încheiat mandatul după 14 ani în care a transformat Franța într-una dintre marile forțe ale fotbalului mondial.

Pe fața lui Mbappe se citea dezamăgirea ratării finalei chiar și după ce marca (FOTO: Getty)
Pe fața lui Mbappe se citea dezamăgirea ratării finalei chiar și după ce marca (FOTO: Getty)

Mesajul lui Mbappé pentru Didier Deschamps

„Este și mai mare păcatul pentru antrenor. Voiam să facem ceva pentru el, dar, din păcate, prima repriză a dat impresia că l-am lăsat la greu. Nu acesta era mesajul pe care voiam să-l transmitem”, a spus căpitanul Franței.

Mbappé a ținut să sublinieze că rezultatul din meciul cu Anglia nu poate șterge realizările lui Didier Deschamps. „Așa este fotbalul. Vrem să-i mulțumim antrenorului pentru tot ceea ce a făcut. Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”, a adăugat atacantul.

Mbappé: „Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie, dar să joc finala”

În ciuda înfrângerii, Kylian Mbappé a atins o bornă istorică. Cele două goluri marcate împotriva Angliei l-au dus la 22 de reușite la turneele finale ale Cupei Mondiale, peste Lionel Messi, care avea 21 înaintea finalei Argentina – Spania. Mbappé a încheiat ediția din 2026 cu zece goluri.

Francezul a primit însă performanța individuală fără prea mult entuziasm, fiind încă afectat de ratarea finalei. „Messi va marca, cu siguranță. Eu încerc doar să-mi ajut echipa să câștige. Când înscrii multe goluri la Cupa Mondială, asta te propulsează într-o altă categorie. Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie și să joc meciul de mâine”, a mărturisit Mbappé. „Este bine pentru moștenirea pe care o las, dar astăzi nu este primul lucru la care mă gândesc”, a încheiat căpitanul Franței.

Mbappe a încheiat Campionatul Mondial cu 10 goluri (FOTO: Getty Images)
Mbappe a încheiat Campionatul Mondial cu 10 goluri (FOTO: Getty Images)

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