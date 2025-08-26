search
Marți, 26 August 2025
Peripeția prin care a trecut Carlos Alcaraz, înainte de debutul la US Open. S-a prezentat chel la New York

Carlos Alcaraz a debutat, în această dimineață, la US Open 2025, într-un meci direct cu Reilly Opelka. Spaniolul l-a învins pe american şi s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în primul tur. Spaniolul îl va înfrunta în turul al doilea pe italianul Mattia Bellucci (65 ATP).

Carlos Alcaraz a venit cu un nu look la New York. Foto Getty images
Carlos Alcaraz a venit cu un nu look la New York. Foto Getty images

Înaintea partidei, ibericul a șocat toată lumea tenisului cu un look aparte. S-a tuns foarte scurt, iar rivalii săi au făcut haz de necaz.

Povestea noii tunsori a lui Alcaraz a părut și mai amuzantă, atunci când sportivul a recunoscut că totul a început de la „o greșeală”. Conform ESPN, tenismenul în vârstă de 22 de ani ar fi vrut să se tundă și să se vopsească blond, hair stylistul fiind chiar fratele acestuia, Alvaro, care s-a înfipt însă prea mult în părul acestuia. Carlos a fost „oripilat” de ce a ieșit și a ales să se tundă de tot.

„A trebuit să-l rad complet!”

M-am tuns într-un mod care nu mi se potrivea prea bine și a trebuit să-l rad completE o tunsoare foarte diferită față de ultima, cu siguranță. Simțeam că părul meu era deja prea lung, așa că am vrut neapărat să-l tund înainte de începerea turneului. Dintr-o dată, am rămas singur cu fratele meu... dar el a înțeles greșit cum funcționează mașina de tuns și a tăiat prea mult.

Așa că singura modalitate de a repara eroarea a fost să-l rad complet și exact asta am făcut, de unde și această nouă tunsoare. Sincer, nu e chiar așa de rău, cred. New York e prea departe pentru Victor (n.r. hair-stilistul său din Spania, pe care l-a luat după el la multe turnee din Europa). Nu sunt deloc preocupat de păr. Sunt genul de persoană care gândește că va crește la loc în doar câteva zile, așa că va fi bine în curând. Pur și simplu așa s-a întâmplat, asta e tot!", a spus Carlos Alcaraz, citat de Punto de Break.  

Tiafoe opina en rueda de prensa sobre el corte de pelo de Alcaraz.🗣️ "Es horrible. Terrible. No sé quién le ha dicho que le queda bien"🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/iNhhwwZMj9

— José Morón (@jmgmoron) August 25, 2025

Frances Tiafoe a glumit și a recunoscut că freza rivalului său este oribilă, iar John McEnroe s-a amuzat copios pe acest subiect, mai ales că ibericul a mai avut un asemenea look, fiind aproape tuns la zero la începuturile carierei sale. E oribil. Groaznic. Nu știu cine i-a spus că arată bine!", a spus Tiafoe, spre amuzamentul jurnaliștilor. 

John McEnroe a oferit un detaliu mai puțin știut despre Alcaraz. Ibericul are un frizer personal care îl însoțește peste tot, inclusiv la Wimbledon. În primul rând, tunsoarea lui Alcaraz... a fost tuns chiar de stilistul lui din Spania? Cel pe care l-a adus la Wimbledon. Mă întreb, pentru că poți obține așa ceva pentru 20 de dolari în oraș!", a spus McEnroe.

