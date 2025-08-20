Scenă jenantă între Emma Răducanu și Jack Draper, la Wimbledon. S-a întâmplat sub privirea lui Alcaraz

Britanica Emma Răducanu (22 de ani) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani) nu au putut obține victoria în proba de dublu mixt, la US Open, în optimile de finală, fiind eliminați din cadrul celui de-al treilea Grand Slam al anului de către cuplul Jessica Pegula/Jack Draper.

A fost un meci de 51 de minute, câștigat de dublul americano-britanic cu 4-2, 4-2.

La scurt timp după momentul salutului, de la finalul duelului, jurnaliștii britanici au semnalat o situație extrem de stânjenitoare ce s-a produs între Emma Răducanu, jucătoare britanică cu origini românești, și conaționalul acesteia, Jack Draper.

După ce a fost pusă la zid pentru că l-a preferat pe Carlos Alcaraz pentru proba de dublu în detrimentul lui Draper și s-a scris despre o eventuală idilă între spaniol și aceasta, Emma Răducanu a ajuns, din nou, subiect de discuție pe rețelele de socializare.

Mai exact, la finalul partidei, Răducanu l-a salutat formal pe Draper, părând că refuză o îmbrățișare din partea celui mai bun jucător britanic.

„Jack părea pregătit să îi ofere Emmei o îmbrățisare, dar jucătoarea de 22 de ani a preferat să îi întindă mâna. Apoi, Răducanu a trecut la Pegula, pe care a îmbrățișat-o călduros.

Aceleași strângeri în brațe afectuoase au avut loc între Carlitos și Jessica, respectiv Jack!", notează englezii de la Daily Mail.

Raducanu didn’t want to hug Draper🤣 pic.twitter.com/wvKypE7FZV — K (@bethdutton_k) August 19, 2025

„Există o conexiune grozavă între noi!”

Emma Răducanu a explicat de ce l-a ales pe Carlos Alcaraz pentru proba de dublu mixt la US Open. Tânăra s-a înțeles de minune cu ibericul, acest lucru permițându-i să colaboreze într-un mod degajat și productiv.

Jack Draper, conaționalul acsteia, nu s-a simțit „abandonat”.

„O persoană înțeleaptă mi-a spus, la un moment dat, că trebuie să îți alegi mereu partenerul cel mai bun. Și Emma asta a făcut cu Alcaraz. Dar nu o condamn deloc, cred că se va distra mult alături de Carlitos, se potrivesc.

El e cel mai bun din lume, alături de Jannik, și e un jucător excelent și la dublu, lucru demonstrat la Jocurile Olimpice, alături de Rafa. Și-a ales cel mai bun partener, nu e mai mult de comentat!”, spunea Draper, luna trecută.