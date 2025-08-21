Darren Cahill a dezvăluit motivul pentru care Jannik Sinner a abandonat în finala de la Cincinnati

Antrenorul australian Darren Cahill (59 de ani) a vorbit la postul ESPN despre problemele care l-au determinat pe elevul său, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP), să abandoneze în finala de la Cincinnati după doar 23 de minute, la scorul de 0-5 în primul set contra spaniolului Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner are programată astăzi o sesiune de antrenament cu argentinianul Comesana pe terenul P1, timp de o oră. O altă sesiune, tot cu Comesana, este programată pe stadionul Arthur Ashe.

Asta înseamnă două ore de antrenament. Este numărătoarea inversă până la debutul la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem.

Confirmarea reluării antrenamentelor pentru italian sosise deja ieri de la antrenorul Darren Cahill: „Jannik se simte puțin mai bine. A suferit de un virus care l-a forțat să se retragă luni împotriva lui Alcaraz. Suntem încrezători că va fi bine.”

Testele ulterioare au confirmat ipoteza inițială: un virus comun, în condițiile în care, în Ohio, condițiile meteorologice extreme au făcut victime.