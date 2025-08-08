Talismanul de care Carlos Alcaraz nu se desparte niciodată. Obiectul stă în buzunarul în care se află racheta de tenis

Campionul spaniol Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) are o icoană care îl însoțește mereu la turnee.

Icoana Fecioarei Maria nu-i lipsește lui Carlos de la niciun meci, fiind prezentă în geanta sa de tenis. O ilustrație sfântă a Fecioarei de la Fuensanta, patroana spirituală a Murciei, orașul său natal. Dezvăluirea aparține unei reviste săptămânale, „Maria con te”, al cărei număr prezent detaliază subiectul.

Alcaraz a fost întotdeauna obișnuit, încă de la o vârstă fragedă, cu o atmosferă aparte acasă: bunicul său, Manuel, originar din Sevilla, a fondat o frăție, atunci când s-a mutat la Murcia. Această frăție, care și astăzi animă sărbătorile, este ceva la care Carlos, împreună cu cei dragi, nu ezită să participe atunci când angajamentele sportive îi permit.

Darul primit de la bunică

Dragostea campionului pentru Fecioara Maria a devenit și mai puternică datorită imaginii sfinte pe care bunica sa, Victoria, i-a oferit-o când era la început de carieră, pentru ca Fecioara să-l ajute să-și realizeze visul de a deveni o legendă a tenisului. Este un dar de care nu se desparte niciodată, pusă în buzunarul în care își ține racheta.

În 2023, Carlos și-a demonstrat public devotamentul față de Maica Cerească mergând la Templul din Guadalupe (Mexic). Această alegere l-a făcut să întârzie cu cel puțin 40 de minute la TennisFest, unde era așteptat de mii de fani mexicani. Jucătorul a dezlegat misterul, postând pe rețelele de socializare fotografii din vizita sa la Morenita, la care, așa cum fac toți pelerinii, a adus cadou un trandafir.

Carlos a repetat obiceiul în luna mai, în ajunul finalei de la Openului Italiei de la Roma, pe care a câștigat-o. Înainte de ultimul act, spaniolul a mers la Vatican pentru a aduce un omagiu Fecioarei Speranței din Malaga, care era expusă la acea vreme în Bazilica Sfântul Petru.