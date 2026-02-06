Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finală de vis la Transylvania Open. Românca, evoluție magistrală în semifinale

La doar câteva zeci de minute după ce Emma Răducanu a obținut o victorie chinuită în fața revelației Oleksandra Oliynykova și s-a calificat în finala Transylvania Open, Sorana Cîrstea a pășit în ultimul act după un succes fără mari emoții în fața Dariei Snigur.

Românca de pe locul 36 mondial a învins-o în două seturi pe adversara sa, în semifinalele turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca. După un prim set încheiat 6-0, Sorana a avut un pic de furcă în partea a doua, însă a rezolvat imediat partida, cu un 6-3. În total, 55 de minute a petrecut pe terenul de joc cel mai bine clasată româncă din clasamentul WTA.

Va fi a doua întâlnire dintre cele două jucătoare de tenis

Pentru Sorana Cîrstea urmează sâmbătă duelul din finală cu Emma Răducanu, a 30-a jucătoare a lumii. Cele două se vor întâlni doar pentru a doua oară. La Wimbledon, în 2021, în turul 3, britanica de origine română s-a impus cu 6-3, 7-5. Dacă pentru jucătoarea noastră e a 8-a finală WTA a carierei, pentru adversara este doar a doua, după succesul fabulos de la US Open 2021, când a devenit un star mondial.

Cele două şi-au asigurat câte 22.125 de dolari şi 163 de puncte WTA. Cu ”zestrea” acumulată până acum la Cluj-Napoca, Emma Răducanu a urcat pe locul 25 în clasamentul WTA live, în timp ce Sorana Cîrstea e în buza Topului 30, fiind pe 32.