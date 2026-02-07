search
Sorana Cîrstea a spulberat-o pe Emma Răducanu și e campioană la Transylvania Open. Românca, la al patrulea trofeu din carieră

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Aflată în ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea s-a impus astăzi pentru prima dată la un turneu organizat în România. Jucătoarea noastră de tenis este noua campioană de la Transylvania Open 2026, după ce a spulberat-o în finală pe Emma Răducanu.

Duelul Răducanu - Cîrstea a fost adjudecat fără probleme de româncă. Foto Facebook Transylvania Open
Duelul Răducanu - Cîrstea a fost adjudecat fără probleme de româncă. Foto Facebook Transylvania Open

Sorana Cîrstea nu a avut nicio emoție în fața britanicei cu origini românești. Jucătoarea de pe locul 36 WTA a câștigat la 0 primul set în fața principalei favorite a turneului găzduit de Cluj-Napoca. Având în față o Emma Răducanu care nu s-a regăsit deloc, sportiva noastră nu a iertat nimic. Iar în setul secund, când adversara a părut că reintră în meci, Sori s-a mobilizat exemplar și s-a desprins de la 2-2 la 6-2, încheind en fanfare un turneu la care s-a simțit ca peștele în apă: niciun set pierdut și două ”bageluri” în ultimele două partide.

După succesele de la Tashkent din 2008, Istanbul 2021 și Cleveland 2025, Sorana Cîrstea își pune în vitrină al patrulea trofeu, prilej cu care va urca de luni pe locul 31 mondial.

Sorana Cîrstea, premiată de Simona Halep

Sori a primit trofeul de la Simona Halep, cea care își încheia cariera prestigioasă în urmă cu un an, chiar la turneul clujean. "În primul rând vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu, e un vis împlinit să primesc această cupă de la ea. Voi începe cu dumneavoastră, publicul, mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămâna a vieții, susținerea voastră mi-a dat aripi, ați fost absolut minunați.

Emma, voi vorbi în română, știu că înțelegi, felicitări pentru săptămâna pe care ai avut-o, sper că vei reveni la Cluj și vei ridica acest trofeu într-o zi. Vreau să le mulțumesc părinților mei care sunt aici alături de mine, atât mama, cât și tata, vă mulțumesc că v-ați sacrificat viața ca eu să fiu azi aici, acest titlu e pentru voi, vă mulțumesc din inimă. Îl am aici pe fratele meu, îi mulțumesc pentru susținere și pentru că a crezut în mine.

Se retrage peste 8 luni

Vreau să îi mulțumesc prietenului meu care a crezut în mine când eu nu mai credeam și domnului Țiriac pentru susținerea din ultimii ani. Vreau să-i mulțumesc directorului Patrick Ciorcilă pentru acest turneu extraordinar. E cel mai bun turneu de 250 din lume, noi, româncele suntem foarte mândre că putem juca aici. E un efort uriaș și un turneu cum nu mai există în circuit. Vă mulțumesc pentru ce faceți pentru tenisul românesc. Le mulțumesc sponsorilor și copiilor de mingi. În 8 luni de zile mă voi retrage, dar mă voi retrage fericită datoriă acestui turneu", a declarat Sorana Cîrstea la ceremonia de premiere.

Top articole

