Parteneriat la cel mai înalt nivel: Donald Trump l-ar vrea pe șeful FIFA la cârma ONU

Președintele SUA ar dori ca șeful FIFA, Gianni Infantino, să fie numit secretar general al Organizației Națiunilor Unite (ONU) în decembrie anul acesta. În cursă sunt mai mulți candidați pentru a-i succeda portughezului António Guterres.

Informația a fost difuzată de „New York Post”. Potrivit publicației, președintele Donald Trump i-ar acorda tot sprijinul lui Gianni Infantino. În vârstă de 56 de ani, Infantino este șeful forului care a supervizat organizarea Cupei Mondiale de fotbal din acest an, competiție care s-a desfășurat în SUA, Mexic și Canada.

Este știut faptul că cel care conduce forul mondial al sportului cu balonul rotund are o relație foarte bună cu președintele SUA. În decembrie trecut, la tragerea la sorți a grupelor turneului final, acesta i-a acordat ediția inaugurală a Premiului FIFA pentru Pace. „Trump consideră că Infantino este respectat în întreaga lume și recunoaște că are un talent special de a uni oamenii”, a declarat o sursă apropiată președintelui pentru NY Post.

În timpul Cupei Mondiale, relaţia strânsă dintre Trump şi Infantino a stârnit controverse. Și totul a culminat când preşedintele american a recunoscut că l-a sunat pe preşedintele FIFA pentru a solicita ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, eliminat cu cartonaş roşu în „16”-imile de finală. Trump şi Infantino au oferit duminică trofeul Cupei Mondiale echipei Spaniei după victoria acesteia cu 1-0 asupra Argentinei.

Alegerea următorului Secretar General al ONU va avea loc peste câteva luni. Atunci se va desemna succesorul portughezului António Guterres, care va părăsi funcția în 31 decembrie. Dacă ar candida, Infantino ar trebui să obțină voturile celor 15 membri ai Consiliului de Securitate, precum și majoritatea Adunării Generale. „Există o anumită asemănare” între rolurile de președinte al FIFA și de Secretar General al ONU, afirmă Paolo Zampolli, trimisul special al lui Trump pentru parteneriate globale. După care a adăugat: „La Națiunile Unite, trebuie să gestionezi 193 de state membre. La FIFA, sunt peste 200, iar palmaresul excepțional al lui Gianni dovedește că știe să conducă.”

Alți șapte candidați pentru funcția de Secretar General au fost anunțați până acum, printre aceștia numărându-se fosta președintă socialistă chiliană Michelle Bachelet și argentinianul Rafael Grossi, actualul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.