 Trump va asista la finala CM de fotbal și va înmâna trofeu. De ce refuză să vină președintele Argentinei | adevarul.ro
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Trump va asista la finala CM de fotbal și va înmâna trofeu. De ce refuză să vină președintele Argentinei

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Campionatul Mondial 2026
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Președintele american Donald Trump va asista la finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, în care se vor înfrunta duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, echipele Spaniei și Argentinei. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt al Casei Albe. Președintele Argentinei, în schimb, a decis să vadă meciul acasă.

Președintele SUA a participat și la premierea echipei Chelsea Londra, în 2025 (Foto: EPAImages)
Președintele SUA a participat și la premierea echipei Chelsea Londra, în 2025 (Foto: EPAImages)

Liderul de la Casa Albă nu a asistat până acum la niciun meci din cadrul turneului. O va face la ultima confruntare, pe stadionul MetLife din East Rutherford, o suburbie a orașului New York. „Prezența sa va încununa ceea ce a fost cea mai urmărită, cea mai sigură și cea mai de succes Cupă Mondială din istoria SUA”, a spus Karoline Leavitt în cadrul unei conferințe de presă.

FIFA indicase la sfârșitul lunii iunie că Trump va înmâna trofeul câștigătoarei Cupei Mondiale, organizată de Statele Unite împreună cu Mexic și Canada. Se așteaptă ca el să facă acest gest simbolic alături de președintele FIFA, Gianni Infantino. Este știut faptul că cel care conduce forul mondial al sportului cu balonul rotund are o relație foarte bună cu președintele SUA. În decembrie trecut, la tragerea la sorți a grupelor turneului final, acesta i-a acordat ediția inaugurală a Premiului FIFA pentru Pace.

La începutul turneului final al CM de fotbal, Gianni Infantino a transmis următorul mesaj în cadrul programului de televiziune „Fox and Friends”: „Vom fi împreună cu președintele, bucurându-ne de finală și înmânând trofeul câștigătorului, desigur, împreună”. Altfel, FIFA nu a făcut niciun alt comentariu.

Preşedintele american este aşteptat, în special, pe podium pentru a înmâna trofeul câştigătorului, un gest simbolic pe care îl va face alături de şeful FIFA, Gianni Infantino.

Conform informaţiilor furnizate de Ben Jacobs pentru Talksport, FIFA l-ar fi autorizat chiar pe Trump să se alăture câştigătorilor acestei Cupe Mondiale pe podium... şi chiar să ridice primul prestigiosul trofeu. Protocolul obişnuit prevede însă că numai căpitanul echipei câştigătoare (urmat de coechipierii săi) are dreptul să-l atingă.

Donald Trump s-a pozat alături de fotbaliștii lui Chelsea Londra (Foto: EPAImages)
Donald Trump s-a pozat alături de fotbaliștii lui Chelsea Londra (Foto: EPAImages)

E de amintit, totodată, că Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli, dar și cu urale când a înmânat trofeul echipei Chelsea din Londra, câștigătoare a Cupei Mondiale a Cluburilor, anul trecut. Șeful de la Casa Albă a stat în mijlocul echipei la ceremonia de premiere, spre confuzia unor jucători, pe același stadion din East Rutherford (New Jersey).

De atunci, Trump a participat la finala masculină de tenis de la US Open, la turneul de golf Ryder Cup și la un meci din finala NBA în regiunea metropolitană New York, pe care odinioară o numea „acasă”. Și la aceste evenimente sportive președintele SUA a fost întâmpinat în mod diferit de spectatori, unii aplaudându-l, alții fluierându-l. Un semn al divizării din cea mai importantă țară din America de Nord.

Președintele Argentinei este superstițios

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei va fi, de asemenea, prezent pe stadion. Anunțul a fost făcut de Casa Regală Spaniolă, a doua zi după victoria echipei țării sale în semifinala cu Franța (scor 2-0).

Președintele Argentinei, Javier Milei, în schimb, a anunțat joi că nu va fi prezent la meci, din superstiție, ci va urmări finala din fața televizorului, la reședința prezidențială. Așa cum a făcut de la începutul Cupei Mondiale.

Deși a stat departe de stadioane până acum, Donald Trump s-a trezit în centrul unei controverse în timpul Cupei Mondiale din 2026, după ce a confirmat că l-a sunat pe președintele FIFA pentru a-i anula cartonașul roșu fotbalistului american Folarin Balogun. Această decizie i-a permis fotbalistului american să joace împotriva Belgiei în optimile de finală, meci câștigat în cele din urmă de formația europeană (4-1).

Întrebată ce echipă ar susține președintele american la finala de duminică, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a răspuns că nu știe. Donald Trump a criticat aspru Spania la un summit NATO de săptămâna trecută, reproșând țării europene că nu a oferit asistență în războiul împotriva Iranului. În schimb, președintele american afișează o afinitate declarată cu liderul ultra-liberal argentinian Javier Milei, ale cărui poziții le laudă în mod regulat.

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