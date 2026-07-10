Anderlecht cochetează cu Baiaram, dar presa din Belgia pune sub semnul întrebării transferul. Mutarea românului, intens dezbătută peste hotare

Ștefan Baiaram (23 de ani) este tot mai aproape de un transfer important la Anderlecht, cel mai titrat club din Belgia. Reprezentanții formației belgiene au fost prezenți la victoria Universității Craiova cu 4-1 în fața lui Vitebsk, din primul tur preliminar al Conference League, iar ulterior au început discuțiile pentru transferul fotbalistului.

Extrema oltenilor a impresionat chiar sub privirile scouterilor belgieni, deschizând scorul încă din minutul 4 cu un șut spectaculos de la distanță. Potrivit informațiilor apărute, patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, cere în jur de 5 milioane de euro pentru a-l ceda pe Baiaram.

„Diferență mică între ceea ce propune Anderlecht şi ce vrea Craiova pentru Ştefan Baiaram. Semnale foarte bune între părți!”, a dezvăluit de la negocieri jurnalistul Emanuel Roșu.

Presa din Belgia privește cu scepticism această mutare

Presa din Belgia a relatat prima despre interesul lui Anderlecht pentru Ștefan Baiaram, apreciind că fotbalistul Universității Craiova ar putea întări compartimentul ofensiv al echipei. Totuși, jurnaliștii belgieni au subliniat că transferul este departe de a fi finalizat, în condițiile în care pretențiile financiare ale clubului din Bănie sunt considerate ridicate.

„S-a spus că au avut deja loc discuții cu Anderlecht, dar nu se pune problema unui transfer finalizat. Baiaram are contract încă doi ani și prețul este estimat la 5 milioane de euro. Așadar, această tranzacție nu e deloc ieftină. Din punct de vedere sportiv, profilul său este deosebit de interesant.

Baiaram nu este descris ca un jucător clasic, exploziv, ci mai degrabă ca un jucător care se mișcă rapid, este foarte tehnic și poate apărea în careu. În acest sens, profilul său amintește de Thorgan Hazard. Anderlecht are nevoie de forță pură pe flancuri, în timp ce Baiaram pare mai degrabă un atacant creativ care devine periculos din mișcare. Acest lucru poate fi valoros, dar nu rezolvă automat toate problemele de pe flancuri!”, au notat jurnaliștii de la Voetbal Focus.