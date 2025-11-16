O națiune în șoc. Ungaria a ratat barajul în minutul 90+6 și a fost scoasă din calcule pentru Cupa Mondială 2026

Ungaria a pierdut șansa de a ajunge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 într-un mod extrem de dureros. Naționala maghiară avea nevoie de un simplu rezultat de egalitate pe teren propriu pentru a se califica, însă Irlanda le-a dat planurile peste cap, câștigând la Budapesta cu 3-2 după un gol înscris în minutul 90+6.

Eroul oaspeților a fost Troy Parrott, jucătorul lui AZ Alkmaar, care a marcat toate cele trei goluri ale Irlandei, ultimul chiar în ultimele secunde ale meciului. În cazul în care ar fi obținut acel punct, Ungaria ar fi ajuns la barajul din martie în prima urnă valorică și ar fi putut chiar să o întâlnească pe România.

„Drama a venit în minutul 96: irlandezii au întors scorul pe Pușkaș Arena. Visele noastre pentru Cupa Mondială s-au spulberat!

Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori în runda a 6-a și ultima a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, dar a pierdut totuși cu 2-3 în fața echipei naționale a Irlandei pe Puskas Arena. Cu această înfrângere, echipa noastră a terminat pe locul trei în Grupa F, așa că nu va fi în play-off, ratând astfel Cupa Mondială pentru a zecea oară consecutiv!”, au titrat cei de la nemzetisport.hu.

Ungaria nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial din 1986

Seria ratărilor s-a prelungit acum la zece turnee consecutive. Meciul cu Irlanda părea șansa perfectă de a opri această secetă, mai ales că maghiarii au început excelent. Lukacs a înscris în minutul 3, însă avantajul a dispărut rapid după penalty-ul transformat de Parrott.

Varga a readus speranța înainte de pauză, ducând scorul la 2-1, dar finalul a fost devastator pentru gazde. Troy Parrott, într-o seară de excepție, a mai marcat de două ori, în minutele 80 și 90+6, anulând orice posibilitate de calificare.

Un moment emoționant în memoria lui Emeric Ienei

Înaintea startului partidei, stadionul din Budapesta a devenit complet tăcut. Aproximativ 60.000 de suporteri au ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, unul dintre cei mai respectați antrenori români, dispărut pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Maghiarii au vrut să își arate recunoștința pentru tehnicianul care a condus naționala Ungariei la începutul anilor ’90 și care a lăsat o amprentă puternică în fotbalul european, fiind și antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986. De asemenea, Ienei a revenit în Ungaria în 1994, când a pregătit echipa Fehérvár.