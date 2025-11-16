search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O națiune în șoc. Ungaria a ratat barajul în minutul 90+6 și a fost scoasă din calcule pentru Cupa Mondială 2026

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ungaria a pierdut șansa de a ajunge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 într-un mod extrem de dureros. Naționala maghiară avea nevoie de un simplu rezultat de egalitate pe teren propriu pentru a se califica, însă Irlanda le-a dat planurile peste cap, câștigând la Budapesta cu 3-2 după un gol înscris în minutul 90+6.

Seară neagră pentru Ungaria Foto/Nemzeti Sport
Seară neagră pentru Ungaria Foto/Nemzeti Sport

Eroul oaspeților a fost Troy Parrott, jucătorul lui AZ Alkmaar, care a marcat toate cele trei goluri ale Irlandei, ultimul chiar în ultimele secunde ale meciului. În cazul în care ar fi obținut acel punct, Ungaria ar fi ajuns la barajul din martie în prima urnă valorică și ar fi putut chiar să o întâlnească pe România.

Drama a venit în minutul 96: irlandezii au întors scorul pe Pușkaș Arena. Visele noastre pentru Cupa Mondială s-au spulberat!

Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori în runda a 6-a și ultima a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, dar a pierdut totuși cu 2-3 în fața echipei naționale a Irlandei pe Puskas Arena. Cu această înfrângere, echipa noastră a terminat pe locul trei în Grupa F, așa că nu va fi în play-off, ratând astfel Cupa Mondială pentru a zecea oară consecutiv!, au titrat cei de la nemzetisport.hu.

Ungaria nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial din 1986

Seria ratărilor s-a prelungit acum la zece turnee consecutive. Meciul cu Irlanda părea șansa perfectă de a opri această secetă, mai ales că maghiarii au început excelent. Lukacs a înscris în minutul 3, însă avantajul a dispărut rapid după penalty-ul transformat de Parrott.

Varga a readus speranța înainte de pauză, ducând scorul la 2-1, dar finalul a fost devastator pentru gazde. Troy Parrott, într-o seară de excepție, a mai marcat de două ori, în minutele 80 și 90+6, anulând orice posibilitate de calificare.

Un moment emoționant în memoria lui Emeric Ienei

Înaintea startului partidei, stadionul din Budapesta a devenit complet tăcut. Aproximativ 60.000 de suporteri au ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, unul dintre cei mai respectați antrenori români, dispărut pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Maghiarii au vrut să își arate recunoștința pentru tehnicianul care a condus naționala Ungariei la începutul anilor ’90 și care a lăsat o amprentă puternică în fotbalul european, fiind și antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986. De asemenea, Ienei a revenit în Ungaria în 1994, când a pregătit echipa Fehérvár.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
stirileprotv.ro
image
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
gandul.ro
image
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini! Te ia la mișto Mihăilă, nici atât nu realizezi?”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
observatornews.ro
image
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Șoferii noi, restricționați la mașini puternice. Ce autovehicule nu vor putea conduce în primii 2 ani
playtech.ro
image
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Primele imagini de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artiștii veniți la Cimitirul Bellu VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
Kate și William GettyImages 2212057455 jpg
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor