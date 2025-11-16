search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
România la barajul pentru Mondial: scenarii, adversari și miza uriașă a calificării. Anunțul FRF

Publicat:

România va intra în urna a patra la tragerea la sorți a barajului UEFA pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Suporterii echipei naționale a României Foto/Facebook
Suporterii echipei naționale a României Foto/Facebook

În ciuda eșecului cu 1-3 în deplasarea din Bosnia-Herțegovina, naționala lui Lucescu va participa la baraj din postura de câștigătoare a grupei din Liga Națiunilor 2024/2025, statut care i-a asigurat accesul în această fază a competiției.

Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, la Zurich, de la ora 14:00 (ora României), iar elevii lui Mircea Lucescu vor fi repartizați în ultima urnă, alături de celelalte echipe care completează cele 16 participante la baraj.

Structura barajului pentru CM 2026

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), și din rândul câștigătoarelor de grupe Nations League (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe, cu tricolorii în această ultimă categorie.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manșă și se va încheia cu o finală tot într-o singură manșă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorți.

Din urna 4, România avea avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, și va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026!”, au transmis reprezentanții FRF.

Ultimele meciuri din preliminarii vor decide adversarii posibili ai României

Distribuirea echipelor în urnele 1-3 pentru baraj va fi stabilită pe baza clasamentului FIFA actualizat după încheierea preliminariilor pentru CM 2026. În momentul finalului meciului Bosnia-Herțegovina - România 1-3, selecționata noastră avea ca posibili adversari din prima urnă următoarele echipe:

Italia – coeficient 1.717

Turcia – 1.570

Polonia – 1.523

Ungaria – 1.504.

Totuși, rezultatele din ultimele partide ale grupelor, programate între 16 și 18 noiembrie, pot modifica această configurație. În plus, noua actualizare a coeficienților FIFA ar putea aduce schimbări semnificative, existând inclusiv scenarii în care Germania, Danemarca, Ucraina sau Țara Galilor să ajungă în urna 1.

