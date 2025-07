„Nu toți jucătorii sunt foarte inteligenți”. Ce a remarcat Daniel Pancu cât a fost antrenor la naționala de tineret

Daniel Pancu s-a despărțit de naționala de tineret după Euro 2025, turneu la care România a făcut zero puncte. Fostul selecționer, care așteptă o ofertă de la o echipă de club, a explicat ce așteptări să avem de la tricolorii mici în perspectiva trecerii la naționala de seniori. Concluzia sa? Jucătorii sunt cocoloșiți, iar aceștia pot face pasul decisiv dacă au minte. Și nu prea au, în viziunea lui Pancu.

Mulțumit de atitudinea arată de fotbaliștii U21 pe teren, fostul selecționer spune că ”diferența se face la minte. Poți fi cel mai bine organizat, poți avea cele mai bune antrenamente posibile... Dacă jucătorii nu sunt disciplinați în afara terenului, dacă nu-și respectă programul de odihnă, de somn, de hidratare, prevenție, activare, nu are nicio valoare!

Ori noi, la acest turneu final... Am avut discuții cu grupul, trebuiau respectate anumite lucruri la sânge legate de programul de odihnă, legate de programul de refacere și nu mai intru în alte amănunte. Diferența se face la minte! Un jucător de 17-18 ani din Spania, Germania, Anglia, Franța are mintea unui jucător de 30 de ani, pentru că așa sunt ei crescuți, iar un jucător de 19 ani de la noi are mintea unui jucător de 19 ani! Aici e diferența cea mai mare”, a declarat Daniel Pancu, pentru gsp.ro.

Jucătorii români sunt cocoloșiți

Fostul antrenor de la tineret a completat: ”Am spus tot timpul, noi ne acomodăm foarte greu și o facem târziu (n.r. la cluburile din străinătate). Aici suntem cocoloșiți, aici suntem jucători de echipă națională, aici sunt «puiuții de aur», care trebuie să fie valorificați!”. Daniel Pancu știe și cine va face pasul spre naționala mare: „Noi am învățat foarte multe, jucătorii au altă experiență, au altă valoare și, probabil, cei inteligenți dintre ei, pentru că nu toți sunt foarte inteligenți, au altă perspectivă asupra fotbalului după acest turneu final”.

Antrenorul de 47 de ani spune că este o diferență enormă între puștii din țările dezvoltate și ai noștri: ”Am văzut niște antrenamente la echipe de club U17 și U18 din Belgia, la academiile cluburilor, pe care sunt convins că mai mult de jumătate dintre jucătorii de la noi nu le pot susține. Noi putem să susținem aceste eforturi, dar nu pe distanță lungă. E și un campionat (nr. Superliga) care favorizează tragerile de timp...

Azi va fi anunțat înlocuitorul lui Pancu

În momentul în care mergem să jucăm Campionate Europene, se vede diferența față de ceilalți”, a mai declarat Daniel Pancu, care s-a arătat dezamăgit de modul în care jucătorii români tratează recuperarea. „[Medicamentația?] E un aspect trist. Poți spune de dinainte: «Nu îmi mai pune câte 3-4-5, nu-mi pune un pumn de pastile, pentru că nu le iau». E mai simplu așa. Înainte de meciul cu Slovacia, un singur jucător a intrat în gheață după antrenamentul oficial. Akdag (n.r. jucător turc născut la București, care a evoluat sezonul trecut la Toulouse), âtât! Se simte în intensitate că se antrenează la alt nivel. Ne-a ajutat foarte mult. Nu cred că ne calificam fără el”.

Astăzi, de la ora 11.30, va avea loc prezentarea noului selecționer al tineretului. FRF îl nva desemna cel mai probabil drept succesor al lui Daniel Pancu pe Costin Curelea, până acum antrenor la naționala U20 a României.