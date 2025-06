Naționala României a terminat pe ultimul loc la Europeanul de tineret. Tricolorii au pierdut și cu Slovacia, apoi și-au pus cenunșă-n cap

Naționala de tineret și-a terminat aseară parcursul de la Euro 2025 din Slovacia, fiind învinsă și de selecționata țării gazdă cu 2-1. Pentru România a punctat Umit Akdag (minutul 67).

Cu un golaveraj 2-5, după eșecurile cu Italia (0-1) și Spania (1-2), România s-a clasat pe ultima poziție. Mai departe s-au calificat Spania și Italia, în această ordine. Cele două forțe au terminat la egalitate, 1-1, în duelul direct.

La final, antrenorii și jucătorii au dat declarații în care au spus că le este rușine.

„Nu a mers nimic! Sincer, mi-e rușine, pentru că a venit atâta lume să ne susțină și n-am putut să le oferim nimic! Este foarte greu, sunt foarte trist și mi-e greu să vorbesc.

Nu știu ce nu funcționează, nu am un răspuns în acest moment, trebuie să ne analizăm individual și ca grup, fiindcă nu ne putem prezenta așa la un turneu final.

Știu că am obișnuit lumea cu prestații mult mai solide, cu un fotbal mult mai spectaculos și mai ofensiv, nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Eu aveam așteptări foarte mari, nu doar trecerea de grupe. Ținteam foarte, foarte sus. Din păcate, nu am reușit nici să trecem de grupă, iar asta mă întristează foarte mult.

În momentul ăsta, pur și simplu nu reușesc să găsesc ceva pozitiv!”, a mărturisit stoperul CFR-ului, Matei Ilie, fiul fostului mijlocaș del a Ceahlău, Costel Ilie.

„Suntem mai slabi decât credeam”

Nici Ianis Stoica, de la Herannstadt, n-a fost mai blând. „Fiecare trebuie să se analizeze mai dur, probabil suntem mai slabi decât credeam... Sau nu mai slabi, dar trebuie să muncim mai mult. Avem și noi calitate, dar trebuie să muncim mai mult pe viitor în așa fel încât să fim mai pregătiți când vom mai avea meciuri internaționale.

Din păcate, noi o să ne separăm, majoritatea eram împreună de la U15. A fost o generație bună, am format o familie, de astăzi fiecare o ia pe drumul lui”, a afirmat fotbalistul în vârstă de 22 de ani.

După ce naționala fost ciuca bătăilor, Constantin Grameni, de la Rapid a afirmat: „Dezamăgirea e foarte mare, nu e Campionatul European pe care ni l-am imaginat. Noi speram să trecem de grupe, nu doar să câștigăm un meci, fiindcă nu e normal să ne impunem obiective minime. În primele două meciuri, când am întâlnit adversari mai buni valoric, am jucat mai bine și am ținut aproape de ei. Acum a fost o prestație foarte, foarte slabă, nu trebuie să ne ferim. Nu știu ce explicație să dau”.