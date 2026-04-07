Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Edi Iordănescu, dărâmat de dispariția lui Mircea Lucescu. „O clipă pe care atât de mulți am fi vrut să nu o trăim”

Mircea Lucescu a preluat naționala României de la Edi Iordănescu, în toamna lui 2024, după un Campionat European de excepție. Acum, mai tânărul antrenor a aflat cu stupoare de moartea lui Lucescu și a vorbit despre moștenirea vie pe care legendarul tehnician a lăsat-o pentru multe generații.

Edi Iordănescu e liber după despărțirea de Legia Varșovia. Foto EPA EFE

„Sunt realmente zguduit și cuprins de o tristețe fără margini, o zi în care cuvintele simt că nu-și mai au rostul… În fața unei personalități atât de ample și în fața unei clipe pe care atât de mulți am fi vrut să nu o trăim. Sau măcar să o trăim mult, mult mai târziu…

Fotbalul românesc în care am crescut și pe care îl iubim cu toții nu poate fi imaginat, așa cum îl știm, fără Mircea Lucescu. Iar dacă de-acum, dintr-o zi de mare tristețe, omul nu se mai află printre noi, fiți siguri că jucătorul și antrenorul vor rămâne mereu prezenți și la fel de importanți, orice s-ar întâmpla! Prin modelul de luptător, vizionar, inovator, pedagog și câștigător pe care l-a fixat Mircea Lucescu.

Prin amprenta constructivă lăsată pentru generații și generații de fotbaliști, antrenori, conducători și suporteri. Am învățat și încă mai avem de învățat din această moștenire vie. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Condoleanțe familiei…”, a declarat Edi Iordănescu, pentru ProSport.

Mircea Lucescu și Edi Iordănescu au fost ultimii doi selecționeri ai României, legendarul antrenor preluând ștafeta de la mai tânărul său coleg după Euro 2024.

