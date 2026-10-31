 Tânărul de 17 ani care a pus Ferrari, McLaren și Mercedes în spate! Dublă pole position pentru David Cosma Cristofor, la Mugello, în Formula 4 | adevarul.ro
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Tânărul de 17 ani care a pus Ferrari, McLaren și Mercedes în spate! Dublă pole position pentru David Cosma Cristofor, la Mugello, în Formula 4

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David Cosma Cristofor a reușit o performanță remarcabilă în etapa Campionatului Italian de Formula 4 de la Mugello.

David Cosma Cristofor
David Cosma Cristofor Foto: Facebook @cristoformihaela

Tânărul pilot român a dominat sesiunea de calificări de vineri și a obținut cel mai bun timp, rezultat care îi asigură plecarea din pole position în cursele a doua și a treia ale weekendului, conform f4championship.com.

În vârstă de 17 ani, Cristofor concurează pentru PREMA Racing și a reușit să se impună în fața unui grup valoros de adversari. Printre piloții depășiți s-au numărat și sportivi aflați în programele de juniori ale unor constructori de Formula 1 precum McLaren și Mercedes, dar și un reprezentant al Ferrari Driver Academy. Performanța capătă o semnificație aparte pe circuitul de la Mugello, un traseu cu o legătură puternică cu istoria Ferrari.

David: „Să pornesc din față într-o grilă atât de puternică este o mare satisfacție!”

Rezultatul din Italia vine la scurt timp după locul al treilea obținut la Sepang, în Formula Trophy Malaysia. Prin aceste evoluții, David Cosma Cristofor își continuă ascensiunea în competițiile internaționale și aduce un nou rezultat important pentru automobilismul românesc.

„Pole position-ul e un timp, Performanța e o promisiune. Mugello este un circuit special, iar să pornesc din față într-o grilă atât de puternică este o mare satisfacție. Mulțumesc echipei PREMA Racing și tuturor celor care mă susțin. Mă voi concentra pe curse, pentru a transforma aceste pole position-uri în rezultate cât mai bune pentru România și sper să urmărească un număr cât mai mare de români cursele de astăzi!”, a declarat David Cosma Cristofor.

David Cosma Cristofor
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David Cosma Cristofor Foto: Facebook @cristoformihaela

„Meriți din plin fiecare clipă a acestui succes!”

Următorul obiectiv important pentru David este promovarea în FRECA, categorie care reprezintă o nouă treaptă în drumul spre Formula 3, Formula 2 și, în perspectivă, Formula 1. Pentru a ajunge acolo, pilotul român urmărește să atragă alături de el parteneri care să susțină un program competițional cu perspectivă internațională și continuitate pe termen lung.

„POLE POSITION! Sunt atât de mândru de tine! Toată munca, dedicarea și pasiunea ta dau roade. Continuă să lupți, să crezi în tine și să strălucești! Meriți din plin fiecare clipă a acestui succes!”, a transmis mama tânărului, pe Facebook.

Cine este David Cosma Cristofor?

Născut pe 5 februarie 2009, la București, David a descoperit motorsportul încă din copilărie. A început să concureze în karting la doar șase ani, iar ulterior a trecut la întrecerile de monoposturi.

Sezonul 2026 l-a găsit în competițiile UAE4, unde a reprezentat PREMA Racing în etapele desfășurate la Dubai, Abu Dhabi și Qatar. A încheiat această experiență cu două clasări pe podium și poziția a cincea în ierarhia generală.

În prezent, tânărul pilot evoluează în Europa, tot pentru PREMA Racing, în Campionatul Italian de Formula 4. Seria este recunoscută pentru nivelul ridicat al concurenței și pentru rolul important pe care îl are în formarea piloților care aspiră să ajungă în categoriile superioare ale curselor de monoposturi.

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