 Noua vedetă din Serie A, Donyell Malen, de la copilul care juca fotbal printre vaci la „împăratul” Romei | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noua vedetă din Serie A, Donyell Malen, de la copilul care juca fotbal printre vaci la „împăratul” Romei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Donyell Malen este noua stea din Seria A după un debut spectaculos de sezon, în care a marcat trei goluri în victoria formației sale, AS Roma, în fața Fiorentinei (scor 4-0). El are o poveste emoționantă.

image
Foto: 2026 Getty Images / paolobruno

Înainte ca numele lui Donyell Malen să fie scandat pe stadioanele Europei, fotbalul lui se juca într-un decor greu de asociat cu marile arene. Născut într-o familie cu origini surinameze, la Hippolytushoef, o localitate rurală din nordul Țărilor de Jos, viitorul internațional olandez bătea mingea pe câmp alături de bunicul matern. Uneori purta tradiționalii saboți olandezi, iar spectatorii săi erau vacile, caii și oile din jur. De aici avea să-i vină mai târziu și porecla „Boer Malen” – „Malen fermierul”.

Copilăria nu a fost însă una lipsită de griji. Crescut de mama sa, care lucra deseori noaptea ca șofer de taxi, Malen era conștient de precaritatea vieții familiei. L’Équipe povestește că adolescentul își scria pe grinzile de lemn ale camerei mesaje de încurajare precum „trebuie să reușesc” și „continuă așa”.

Thierry Henry, omul providențial

Talentul său fusese observat devreme. La numai opt ani a intrat în academia lui Ajax, iar la 15 ani a ales Arsenal. La Londra nu avea să se impună la prima echipă, însă a întâlnit omul despre care L’Équipe scrie că i-a schimbat cariera: Thierry Henry.

Fostul mare atacant francez lucra atunci în academia lui Arsenal și l-a ajutat pe Malen să înțeleagă gesturile și mișcările specifice unui marcator. Olandezul avea deja viteza și explozia, însă a început să-și perfecționeze deplasarea fără minge și finalizarea.

Întors în Țările de Jos, la PSV Eindhoven, munca a început să se vadă. Un moment de referință a venit în septembrie 2019, când a marcat de cinci ori într-un 5-0 cu Vitesse. Au urmat Borussia Dortmund, Aston Villa și, în ianuarie 2026, AS Roma.

Un început cum Roma nu mai văzuse de trei decenii

În Italia, povestea a căpătat proporții spectaculoase. Malen a încheiat prima sa jumătate de sezon cu 15 goluri și trei pase decisive în 20 de partide, iar noul campionat l-a început cu un hat-trick împotriva Fiorentinei, într-un 4-0. Din păcate, la două dintre aceste goluri l-a păcălit chiar pe internaționalul român Radu Drăgușin. Roma l-a cumpărat definitiv pentru 25 de milioane de euro.

Bilanțul său ajunsese la 18 goluri în 21 de apariții, dintre care 17 în primele 19 meciuri de Serie A. Nici măcar Gabriel Batistuta nu avusese un asemenea start la Roma: argentinianul marcase 15 în primele sale 19 partide de campionat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
digi24.ro
image
Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei. Are 30 de zile să-și depună mandatul
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Câți bani primește, de fapt, Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor Mekvabishvili la Chicago Fire
fanatik.ro
image
Șase luni de război în Iran. Cele șase consecințe care au schimbat regiunea și au afectat economia globală
libertatea.ro
image
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
digisport.ro
image
Oana Lis, la un pas să fie lovită pe trecerea de pietoni: „Am rămas șocată! M-am și speriat”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un nou domeniu a înlocuit IT-ul în România. Salarii mari la debut, peste media Europei
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
cancan.ro
image
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
newsweek.ro
image
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
prosport.ro
image
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe părinții
playtech.ro
image
Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Mâine va juca acolo”
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Neverosimil! Situație fără precedent, la CFR Cluj
digisport.ro
image
Statuie veche de 11.000 de ani, descoperită într-unul dintre cele mai vechi sate din lume. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Putin amenință țările europene. Rusia e nervoasă pentru ajutorul dat Ucrainei
mediaflux.ro
image
INEDIT » Cum se vor deplasa jucătorii lui HEBC Hamburg la meciul din 1 septembrie. Inițial voiau să meargă cu bicicletele
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim
click.ro
image
Oana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur”
click.ro
image
Se construiește cel mai mare aeroport din lume. Investiția depășește 30 de miliarde de euro și va avea cinci piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an
click.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
batalia png
Ce s-a întâmplat la Manzikert în 1071, înfrângerea de la care a început prăbușirea Imperiului Bizantin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge”
image
Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani