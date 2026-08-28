Noua vedetă din Serie A, Donyell Malen, de la copilul care juca fotbal printre vaci la „împăratul” Romei

Donyell Malen este noua stea din Seria A după un debut spectaculos de sezon, în care a marcat trei goluri în victoria formației sale, AS Roma, în fața Fiorentinei (scor 4-0). El are o poveste emoționantă.

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Înainte ca numele lui Donyell Malen să fie scandat pe stadioanele Europei, fotbalul lui se juca într-un decor greu de asociat cu marile arene. Născut într-o familie cu origini surinameze, la Hippolytushoef, o localitate rurală din nordul Țărilor de Jos, viitorul internațional olandez bătea mingea pe câmp alături de bunicul matern. Uneori purta tradiționalii saboți olandezi, iar spectatorii săi erau vacile, caii și oile din jur. De aici avea să-i vină mai târziu și porecla „Boer Malen” – „Malen fermierul”.

Copilăria nu a fost însă una lipsită de griji. Crescut de mama sa, care lucra deseori noaptea ca șofer de taxi, Malen era conștient de precaritatea vieții familiei. L’Équipe povestește că adolescentul își scria pe grinzile de lemn ale camerei mesaje de încurajare precum „trebuie să reușesc” și „continuă așa”.

Thierry Henry, omul providențial

Talentul său fusese observat devreme. La numai opt ani a intrat în academia lui Ajax, iar la 15 ani a ales Arsenal. La Londra nu avea să se impună la prima echipă, însă a întâlnit omul despre care L’Équipe scrie că i-a schimbat cariera: Thierry Henry.

Fostul mare atacant francez lucra atunci în academia lui Arsenal și l-a ajutat pe Malen să înțeleagă gesturile și mișcările specifice unui marcator. Olandezul avea deja viteza și explozia, însă a început să-și perfecționeze deplasarea fără minge și finalizarea.

Întors în Țările de Jos, la PSV Eindhoven, munca a început să se vadă. Un moment de referință a venit în septembrie 2019, când a marcat de cinci ori într-un 5-0 cu Vitesse. Au urmat Borussia Dortmund, Aston Villa și, în ianuarie 2026, AS Roma.

Un început cum Roma nu mai văzuse de trei decenii

În Italia, povestea a căpătat proporții spectaculoase. Malen a încheiat prima sa jumătate de sezon cu 15 goluri și trei pase decisive în 20 de partide, iar noul campionat l-a început cu un hat-trick împotriva Fiorentinei, într-un 4-0. Din păcate, la două dintre aceste goluri l-a păcălit chiar pe internaționalul român Radu Drăgușin. Roma l-a cumpărat definitiv pentru 25 de milioane de euro.

Bilanțul său ajunsese la 18 goluri în 21 de apariții, dintre care 17 în primele 19 meciuri de Serie A. Nici măcar Gabriel Batistuta nu avusese un asemenea start la Roma: argentinianul marcase 15 în primele sale 19 partide de campionat.