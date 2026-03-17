L-au sechestrat în casă și i-au furat Rolexul și bijuterii de 100.000 de euro. O bandă de hoți l-a speriat de moarte pe un fotbalist de la AS Roma

Noapte de teroare pentru fotbalistul marocan Neil El Aynaoui. Mijlocașul de la AS Roma a fost jefuit și sechestrat în propria casă, în timp ce era cu familia. Hoții i-au furat un Rolex și bijuterii.

O bandă de șase hoți l-a încuiat într-o cameră pe fotbalist, împreună cu alte patru persoane, inclusiv mama sa.

Mijlocașul marocan de la Roma a fost jefuit și răpit în zona Castel Fusano. În jurul orei 3:00 dimineața, șase bărbați îmbrăcați în negru, înarmați cu arme și mascați, au intrat în casă, după ce au smuls un grilaj de la fereastra sufrageriei.

Infractorii au furat bijuterii în valoare de aproximativ 10.000 de euro, un Rolex și genți de mână de firmă. Brigada Mobilă a Poliției din capitala Italiei anchetează cazul, informează gazzetta.it.