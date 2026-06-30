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Norvegia lui Haaland continuă recitalul la Mondial. A învins Coasta de Fildeș 2-1 și pregătește duelul de foc cu Brazilia, din optimi

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Campionatul Mondial 2026
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Norvegia a reușit o victorie importantă în fața Coastei de Fildeș, scor 2-1, într-un duel ce a contat în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026. Nordicii au demonstrat un plus de eficiență în momentele decisive, iar diferența a fost făcută de Haaland. 

Haaland o duce pe Norvegia în optimi Foto/Sportpictures
Haaland o duce pe Norvegia în optimi Foto/Sportpictures

Norvegia va întâlni în optimi Brazilia, partidă ce se va disputa la New York, pe 5 iulie, de la ora 23:00.

Norvegia a început slab confruntarea de la Dallas și a avut dificultăți în prima jumătate de oră, perioadă în care Coasta de Fildeș a controlat jocul. Africanii nu au reușit, însă, să își mențină ritmul, iar nordicii au lovit pe contraatac în minutul 39. Antonio Nusa a deschis scorul cu o execuție spectaculoasă, după ce a pătruns din flancul stâng și a trimis impecabil la colțul lung. Scorul a fost 1-0 la pauză pentru Norvegia.

Amad Diallo a adus egalarea pentru Coasta de Fildeș

Coasta de Fildeș a început în forță repriza secundă și a forțat egalarea. Pepe a fost aproape de gol în minutul 55, însă portarul Nyland a intervenit salvator, respingând cu piciorul șutul puternic al ivorianului. Două minute mai târziu, Bonny l-a testat și el pe goalkeeperul norvegian, fără sorți de izbândă însă.

Norvegia a replicat printr-o fază fixă executată de Odegaard. Berge nu a reușit să profite de centrarea colegului său, iar Fofana a prins fără probleme. Scandinavii au fost aproape să își dubleze avantajul prin Heggem, al cărui șut, după un corner executat de același Odegaard, a fost respins de pe linia porții. Amad Diallo, intrat pe parcurs, a restabilit egalitatea în minutul 74, înscriind pentru 1-1 cu un șut din interiorul careului.

Erling Haaland a decis calificarea Norvegiei

Când partida părea să se îndrepte spre prelungiri, Erling Haaland a făcut diferența. În minutul 86, Berg a pătruns pe partea dreaptă și i-a trimis perfect în fața porții, iar atacantul norvegian a înscris din prima, cu stângul. Golul a fost al cincilea pentru Haaland la acest Campionat Mondial, apropiindu-l la o singură reușită de Lionel Messi în clasamentul marcatorilor. În prelungiri, Coasta de Fildeș nu a mai avut șansa egalării, iar Norvegia a fost cea care a obținut tichetul pentru optimi.

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