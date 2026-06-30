Destin spectaculos! Fotbalistul-minune al Marocului nu a putut merge până la vârsta de 2 ani, iar astăzi și-a calificat naționala în optimi la Mondial

Ismael Saibari, în vârstă de 25 de ani, a fost omul decisiv pentru Maroc în duelul cu Olanda, transformând penalty-ul care a adus calificarea africanilor în optimile Cupei Mondiale 2026. În faza următoare, Maroc va întâlni Canada, pe 4 iulie, de la ora 20.00.

La nivel individual, Ismael Saibari traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani s-a remarcat la actuala ediție a Cupei Mondiale prin prestații consistente și eficiență în fața porții, reușind să înscrie de trei ori în cele patru apariții de până acum. În prezent, Bayern München monitorizează situația internaționalului marocan și îl consideră o variantă pentru întărirea lotului în actuala perioadă de mercato.

Nu a putut merge până la vârsta de doi ani

Actualul internațional marocan s-a născut la Terrassa, în Spania, însă primii ani ai vieții au fost marcați de probleme medicale. Din cauza unei afecțiuni congenitale, acesta nu a putut merge până la vârsta de doi ani și a avut nevoie de un dispozitiv special pentru a face primii pași.

Din cauza dificultăților financiare provocate de criza economică din 2008, familia sa a decis să părăsească Spania și să se stabilească în Belgia. Acolo, Saibari a descoperit fotbalul și a început să se formeze ca jucător, trecând pe la academiile lui Anderlecht, KV Mechelen și Genk, conform jurnaliștilor sportivi.

În 2020, PSV Eindhoven l-a transferat pentru aproximativ 200.000 de euro

Mutarea s-a dovedit inspirată. Alături de clubul olandez, mijlocașul a cucerit trei titluri de campion, în timp ce la nivel internațional a triumfat în Cupa Africii cu reprezentativa Marocului.

În prezent, Ismael Saibari este evaluat la 40 de milioane de euro și se află printre jucătorii importanți ai Marocului la Cupa Mondială 2026. Până în prezent, tânărul fotbalist a adunat 34 de apariții în tricoul naționalei Marocului, pentru care a reușit să înscrie de 12 ori. La nivel de club, mijlocașul ofensiv are un bilanț de 42 de goluri și 29 de assisturi în cele 142 de meciuri disputate pentru PSV Eindhoven, formație la care evoluează și internaționalul român Dennis Man.