search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Mbappé contra Haaland. Franța – Norvegia, cea mai așteptată confruntare a grupei I

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Calificate deja în faza eliminatorie, Norvegia și Franța se înfruntă în această seară (ora 22.00) pentru primul loc în Grupa I. O remiză e suficientă pentru ca vicecampionii mondiali să termine pe primul loc.

Mbappe este titular la francezi, Haaland este rezervă la norvegieni (Foto: EPAImages)
Mbappe este titular la francezi, Haaland este rezervă la norvegieni (Foto: EPAImages)

E de spus că Norvegia și Franța se înfruntă pentru prima dată la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal. Altfel, aceasta este cea de-a 16-a întâlnire a lor în toate competițiile și prima de la victoria Franței cu 4-0 în amicalul de pe Stade de France din mai 2014.

Norvegia a câștigat doar două dintre ultimele zece meciuri împotriva Franței, ultima sa victorie fiind într-un meci de calificare la Campionatul European, la Oslo, în iunie 1987 (2-0).

Scandinavii vor evolua în sistemul 4-3-3, făcând zece schimbări în echipa de start. Doar Aursnes și-a păstrat locul, fiind acum fundaș dreapta. Haaland, în schimb, se află pe bancă alături de Sorloth, Odegaard și Nusa.

Franța va juca în sistemul 4-2-3-1 și a făcut patru schimbări în primul unsprezece: Lacroix îl are în echipă pe Upamecano, pe centrul apărării. Doué revine pe aripa stângă, Tchouaméni îl înlocuiește pe Rabiot la mijlocul terenului, iar T. Hernandez revine ca fundașul stânga.

Norvegia se prezintă la acest meci cu două victorii: 4-1 împotriva Irakului și 3-2 cu Senegal. Este cea de-a patra ediție a Cupei Mondiale la care participă formația scandinavă, prima de la aceea din 1998, care s-a desfășurat în Franța.

Norvegia este susținută de numeroși suporteri (Foto: EPAImages)
Norvegia este susținută de numeroși suporteri (Foto: EPAImages)

„Cocoșii” au câștigat ultimele cinci meciuri de la Cupa Mondială împotriva unor națiuni europene, cea mai lungă serie de victorii de acest gen a echipei. În schimb, Norvegia nu a câștigat niciuna dintre cele cinci întâlniri cu echipe europene la turneul final al CM de fotbal (două remize, trei înfrângeri).

image

Înainte de meci s-a ținut un minut de reculegere pentru victimele cutremurelor din Venezuela. 

La aceeași oră (22.00) se dispută și celălalt meci din Grupa I, Senegal - Irak. 

Grupa I

Meciuri disputate

Franța – Senegal 3-1

Irak – Norvegia 1-4

Franța – Irak 3-0

Norvegia – Senegal 3-2

Partide rămase

Vineri, 26 iunie

Ora 22.00: Senegal – Irak

Ora 22.00: Norvegia - Franța

Clasament

1. Franța – 6p (+5)

2. Norvegia – 6p (+4)

3. Senegal – 0p (-3)

4. Irak – 0p (-6)

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
stirileprotv.ro
image
Grindeanu anunță că PSD nu mai propune niciun premier și are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Vin agențiile de rating, să înveți engleză până atunci”
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători
fanatik.ro
image
Specialistul în comunicare politică Gheorghe-Ilie Fârte, despre atacul lui Nicușor Dan la adresa PNL: „Este depășit de situație”
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
digisport.ro
image
Obligația mai puțin cunoscută a restaurantelor. Ce poți solicita fără costuri suplimentare
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Staţiunea de pe litoral plină până la refuz. "Nu ne aşteptam chiar la atât de multă lume"
observatornews.ro
image
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
cancan.ro
image
2 schimbări la pensie. Crește vârsta de pensionare și stagiul de cotizare la femei. Cum le afectează?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Cod roșu de caniculă și restricții de trafic în România. Județele unde se vor depăși 40 de grade
playtech.ro
image
Emil Boc nu are milă de sportivii ruși după ce s-au retras de la Cupa Mondială de la Cluj: „Nu putem sta ziua cu Uniunea Europeană și noaptea cu Rusia în pat!”
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
Liverpool trimite oferta oficială pentru Andrei Rațiu! Suma, record în Spania
digisport.ro
image
Cum se răcoreau strămoșii în zilele toride, fără aer condiționat. Metodele tradiționale care dau rezultate și astăzi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Vladimir Putin este în doliu. A murit una dintre cele mai dragi persoane din viața lui
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
click.ro
image
Comuna din „Toscana României” care îi cucerește pe români. Primarul pregătește noi investiții
click.ro
image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Bodo de la Proconsul după ce a slăbit aproape 50 de kilograme. Transformarea i-a surprins pe fani
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, legături strânse cu fosta soție a unui miliardar tech faimos, implicat în scandalul Epstein. A vizitat-o acum câteva zile la Palatul Windsor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme