Mbappé contra Haaland. Franța – Norvegia, cea mai așteptată confruntare a grupei I

Calificate deja în faza eliminatorie, Norvegia și Franța se înfruntă în această seară (ora 22.00) pentru primul loc în Grupa I. O remiză e suficientă pentru ca vicecampionii mondiali să termine pe primul loc.

E de spus că Norvegia și Franța se înfruntă pentru prima dată la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal. Altfel, aceasta este cea de-a 16-a întâlnire a lor în toate competițiile și prima de la victoria Franței cu 4-0 în amicalul de pe Stade de France din mai 2014.

Norvegia a câștigat doar două dintre ultimele zece meciuri împotriva Franței, ultima sa victorie fiind într-un meci de calificare la Campionatul European, la Oslo, în iunie 1987 (2-0).

Scandinavii vor evolua în sistemul 4-3-3, făcând zece schimbări în echipa de start. Doar Aursnes și-a păstrat locul, fiind acum fundaș dreapta. Haaland, în schimb, se află pe bancă alături de Sorloth, Odegaard și Nusa.

Franța va juca în sistemul 4-2-3-1 și a făcut patru schimbări în primul unsprezece: Lacroix îl are în echipă pe Upamecano, pe centrul apărării. Doué revine pe aripa stângă, Tchouaméni îl înlocuiește pe Rabiot la mijlocul terenului, iar T. Hernandez revine ca fundașul stânga.

Norvegia se prezintă la acest meci cu două victorii: 4-1 împotriva Irakului și 3-2 cu Senegal. Este cea de-a patra ediție a Cupei Mondiale la care participă formația scandinavă, prima de la aceea din 1998, care s-a desfășurat în Franța.

„Cocoșii” au câștigat ultimele cinci meciuri de la Cupa Mondială împotriva unor națiuni europene, cea mai lungă serie de victorii de acest gen a echipei. În schimb, Norvegia nu a câștigat niciuna dintre cele cinci întâlniri cu echipe europene la turneul final al CM de fotbal (două remize, trei înfrângeri).

Înainte de meci s-a ținut un minut de reculegere pentru victimele cutremurelor din Venezuela.

La aceeași oră (22.00) se dispută și celălalt meci din Grupa I, Senegal - Irak.

Grupa I

Meciuri disputate

Franța – Senegal 3-1

Irak – Norvegia 1-4

Franța – Irak 3-0

Norvegia – Senegal 3-2

Partide rămase

Vineri, 26 iunie

Ora 22.00: Senegal – Irak

Ora 22.00: Norvegia - Franța

Clasament

1. Franța – 6p (+5)

2. Norvegia – 6p (+4)

3. Senegal – 0p (-3)

4. Irak – 0p (-6)