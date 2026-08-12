Consiliul General al Municipiului București a aprobat construcția Pasajului Petricani. Weekendul trecut a avut loc un grav eveniment rutier

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat asocierea dintre Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari pentru realizarea Pasajului Petricani, un proiect major de infrastructură destinat să fluidizeze traficul din nordul Capitalei.

Mii de maşini sunt prinse zilnic în blocajele din aceast zonă din nordul Bucureştiului. Şoferii îşi pierd timpul şi nervii printre barierele de pe marginea căii ferate Bucureşti – Constanţa. Primăria promite din anul 2010 un pasaj suspendat peste calea ferată ca să evite ambuteiajele.

Construcția Pasajului Petricani a fost aprobată miercuri de Consiliul General a Municipiului București.

Conform acordului de colaborare, Primăria Sectorului 2 va avea un rol central în derularea proiectului:

Primăria Sectorului 2 va gestiona procedurile de achiziție pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, va contribui la finanțarea execuției și va gestiona procedurile de expropriere pentru terenurile aflate pe propria rază administrativă.

Pasajul Petricani, parte dintr-un nor intermodal de transport

Pasajul Petricani va avea aproape 1 km lungime și va trece atât peste intersecția dintre Şoseaua Petricani şi Șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și peste cea cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Va trece apoi pe sub calea ferată.

”Pentru a putea construi pasajul, vom reconfigura ambele şosele, Petricani şi Bucureşti Nord, dar şi zona căii ferate București-Constanța. În interescţie, sunt planuri pentru un nod intermodal de transport, care va include şi prelungirea Magistralei M2 de metrou şi o stație a trenului metropolitan București-Iflov”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook.

La rândul lor, Primăria Municipiului București, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari vor oferi sprijin activ pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare, precum și pentru identificarea și asigurarea surselor de finanțare.

Un incident periculos a avut loc în weekend la trecerea de cale ferată de pe Șoseaua Petricani, după ce o mașină a fost prinsă între bariere fix când trecea un tren, potrivit informațiilor publice unul dintre participanții la trafic fiind nevoit să sune la 112.

„Faptul că semibarierele au început să se ridice nu înseamnă că trecerea poate fi traversată. Conducătorii auto trebuie să aștepte ridicarea completă a acestora și semnalizarea corespunzătoare care permite traversarea”, au transmis reprezentanții CFR SA.

Ei atenționează că instalația poate intra într-un nou ciclu de avertizare în funcție de circulația trenurilor.

„Un alt tren poate intra în zona de acționare a instalației, iar semibarierele pot începe din nou să coboare. Din acest motiv, pătrunderea pe trecerea la nivel înainte de ridicarea completă a semibarierelor reprezintă un risc major”, menționează CFR SA.