 Consiliul General al Municipiului București a aprobat construcția Pasajului Petricani. Weekendul trecut a avut loc un grav eveniment rutier | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Consiliul General al Municipiului București a aprobat construcția Pasajului Petricani. Weekendul trecut a avut loc un grav eveniment rutier

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat asocierea dintre Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari pentru realizarea Pasajului Petricani, un proiect major de infrastructură destinat să fluidizeze traficul din nordul Capitalei.

Pasajul Petricani
Pasajul Petricani FOTO: Facebook/Primăria Capitalei

Mii de maşini sunt prinse zilnic în blocajele din aceast zonă din nordul Bucureştiului. Şoferii îşi pierd timpul şi nervii printre barierele de pe marginea căii ferate Bucureşti – Constanţa. Primăria promite din anul 2010 un pasaj suspendat peste calea ferată ca să evite ambuteiajele.

Construcția Pasajului Petricani a fost aprobată miercuri de Consiliul General a Municipiului București.

Conform acordului de colaborare, Primăria Sectorului 2 va avea un rol central în derularea proiectului:

Primăria Sectorului 2 va gestiona procedurile de achiziție pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, va contribui la finanțarea execuției și va gestiona procedurile de expropriere pentru terenurile aflate pe propria rază administrativă.

Pasajul Petricani, parte dintr-un nor intermodal de transport

Pasajul Petricani va avea aproape 1 km lungime și va trece atât peste intersecția dintre Şoseaua Petricani şi Șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și peste cea cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Va trece apoi pe sub calea ferată.

”Pentru a putea construi pasajul, vom reconfigura ambele şosele, Petricani şi Bucureşti Nord, dar şi zona căii ferate București-Constanța. În interescţie, sunt planuri pentru un nod intermodal de transport, care va include şi prelungirea Magistralei M2 de metrou şi o stație a trenului metropolitan București-Iflov”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook.

La rândul lor, Primăria Municipiului București, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari vor oferi sprijin activ pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare, precum și pentru identificarea și asigurarea surselor de finanțare.

Un incident periculos a avut loc în weekend la trecerea de cale ferată de pe Șoseaua Petricani, după ce o mașină a fost prinsă între bariere fix când trecea un tren, potrivit informațiilor publice unul dintre participanții la trafic fiind nevoit să sune la 112.

„Faptul că semibarierele au început să se ridice nu înseamnă că trecerea poate fi traversată. Conducătorii auto trebuie să aștepte ridicarea completă a acestora și semnalizarea corespunzătoare care permite traversarea”, au transmis reprezentanții CFR SA.

Ei atenționează că instalația poate intra într-un nou ciclu de avertizare în funcție de circulația trenurilor.

„Un alt tren poate intra în zona de acționare a instalației, iar semibarierele pot începe din nou să coboare. Din acest motiv, pătrunderea pe trecerea la nivel înainte de ridicarea completă a semibarierelor reprezintă un risc major”, menționează CFR SA.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, imaginea eleganței relaxate în Italia. Rochia cu dungi perfectă pentru zilele călduroase | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai, înlocuită de Cătălin Măruță, la emisiunea “Furnicuțele”. Gândul a scris în exclusivitate că șefii Antena 1 lucrează la înlocuirea lui Rifai după audierea în dosarul lui Ciprian Ciucu de la DNA
gandul.ro
image
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
mediafax.ro
image
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv
fanatik.ro
image
Precedent juridic după un conflict public între un primar din Arad și fiul vitreg. Cei doi se judecă în câteva dosare, unul fiind anchetat de Parchetul European
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
digisport.ro
image
Epidemia de Ebola continuă să se extindă. 2.000 de decese au fost confirmate din cauza bolii
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
"Ce blestem". Unul dintre tinerii morţi în accidentul din Braşov urma să-şi serbeze ziua în curând
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
O zi la plajă poate costa cât o noapte de hotel. Stațiunile din Grecia unde românii plătesc cel mai mult pentru relaxare
playtech.ro
image
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Cum s-a lăsat fotografiată Rihanna alături de cei trei copii ai săi. Artista i-a dus în locul în care a copilărit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată conacul din California al lui Meghan Markle și al Prințului Harry. Costă 21 de milioane $. Are 16 dormitoare, o piscină imensă și un teren de tenis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Eclipsa totală de Soare miercuri în Europa de Vest. Evenimentul, vizibil parțial și din România. Când va fi următoarea
mediaflux.ro
image
Rusul Kornev vrea să bată recordul mondial în finala cu David Popovici » A dezvăluit ce ar face cu banii
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment”
actualitate.net
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”
click.ro
image
Cele trei zodii care dau lovitura la finalul verii! Au parte de noroc cât cuprinde și surprize pe măsură
click.ro
image
Cât se oferă acum pe bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999. Unele exemplare ajung la sume colosale
click.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!