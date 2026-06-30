Olanda, eliminată de la Mondial! Maroc s-a calificat în optimi după ce a produs șocul la penalty-uri. Ratări incredibile

Maroc a produs o nouă surpriză la Cupa Mondială 2026 și a eliminat Olanda în optimi, după o victorie dramatică la loviturile de departajare, scor 3-2. După 120 de minute de joc, tabela arăta 1-1.

Conștiente de miza uriașă a confruntării, cele două formații au început partida cu multă atenție. Olanda a controlat posesia în prima repriză, însă marocanii s-au dovedit mai periculoși în fazele de atac, profitând de contraatacuri rapide și de fazele fixe.

Portarii au fost oamenii primei reprize

Bart Verbruggen și Yassine Bounou au avut intervenții decisive, păstrând tabela intactă până la pauză, în ciuda ocaziilor create de ambele echipe.

După reluare, ritmul jocului a crescut, iar selecționata Olandei a reușit să deschidă scorul. Intrat de pe bancă, Weghorst a avut un impact imediat, contribuind la faza din care Summerville a reușit o acțiune spectaculoasă din lateral. Deși și-a pierdut aproape echilibrul, acesta a trimis decisiv în fața porții, iar Cody Gakpo a împins mingea în plasă pentru 1-0.

După 1-1, calificarea în optimi s-a decis la penalty-uri

Când părea că Olanda se îndreaptă spre calificare, Maroc a lovit în finalul timpului regulamentar. Talbi a centrat excelent din partea stângă, iar Issa Diop a reluat cu capul pentru egalarea care a trimis partida în prelungiri.

Cele două reprize suplimentare au adus ocazii importante la ambele porți, însă nici Olanda, nici Maroc nu au găsit golul decisiv. Astfel, calificarea s-a decis la loviturile de departajare. La penalty-uri, marocanii au gestionat mai bine presiunea și s-au impus cu 3-2, obținând calificarea în faza următoare a Cupei Mondiale din 2026 și provocând una dintre cele mai mari dezamăgiri pentru fotbalul olandez din ultimii ani.

Olanda - Maroc, 1-1 (2-3 la loviturile de departajare)

Olanda: Koopmeiners (GOL), J. Kluivert (ratare), Weghorst (GOL), Q. Timber (ratare), Summerville (ratare);

Maroc: El Aynaoui (ratare), Rahimi (GOL), Talbi (GOL), Hakimi (ratare), Saibari (GOL).