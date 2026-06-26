Franța a învins Norvegia, Dembele a reușit „tripla”, iar Senegal a surclasat Irakul

S-a mai încheiat o grupă la Campionatul Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA. Victorioasă (4-1) în fața Norvegiei, Franța a ocupat locul 1 în Grupa I. Un succes clar (5-0) a obținut și Senegal cu Irak, iar formația africană se poate califica de pe poziția a 3-a.

Duelul Mbappe - Haaland n-a mai avut loc. Și aceasta fiindcă norvegianul n-a fost folosit. Iar la rampă a ieșit câștigătorul „Balonului de Aur” al anului trecut, Ousmane Dembele.

După ce a trimis mingea în bara porţii lui Selvik, în minutul 7, Mbappe l-a servit pe Dembele, care a deschis scorul. Cei doi au conlucrat şi la golul din minutul 20, cu Dembele autor.

Norvegienii au revenit după numai un minut, când a înscris Thelo Asgaard. Dembele a înscris al 3-lea gol în minutul 32, șuturile sale fiind imparabile.

După pauză, Maignan a apărat un penalty executat de Jorgen Strand Larsen, în minutul 50. Pe final, Desire Doue a marcat al patrulea gol stabilind rezultatul final (min. 90+4).

Franța a câştigat grupa I, cu 9 puncte, evitând jumătatea de tablou pe care se află Argentina şi Brazilia. Norvegia a ocupat locul 2, cu 6 puncte – ambele echipe calificându-se în „16”-imi.

În celălalt meci al grupei, disputat la Toronto, Senegal a obținut o victorie la scor (5-0) cu Irak. Au marcat: Diarra (min. 4), Sarr (min. 56), Gueye (min. 59, 71) și Ndiaye (min. 82).

Cu 3 puncte și golaveraj pozitiv (+2), africanii au șanse mari să se califice în faza eliminatorie.

Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3

1. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri

2. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri

3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri

4. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri

5. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri

6. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri

7. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri

8. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri

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9. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri

10. Capul Verde 2 puncte (0) / 2 meciuri

11. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri

12. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri

Primele 8 formații de pe locul 3 se vor califica în „16”-imile de finală, alături de echipele de pe locurile 1 și 2.

Grupa I

Meciuri disputate

Franța – Senegal 3-1

Irak – Norvegia 1-4

Franța – Irak 3-0

Norvegia – Senegal 3-2

Senegal – Irak 5-0

Norvegia – Franța 1-4

Clasament

1. Franța – 9p (+8)

2. Norvegia – 6p (+1)

3. Senegal – 3p (+2)

4. Irak – 0p (-6)