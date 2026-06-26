Franța a învins Norvegia, Dembele a reușit „tripla”, iar Senegal a surclasat Irakul

Franța a învins Norvegia, Dembele a reușit „tripla”, iar Senegal a surclasat Irakul0
S-a mai încheiat o grupă la Campionatul Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA. Victorioasă (4-1) în fața Norvegiei, Franța a ocupat locul 1 în Grupa I. Un succes clar (5-0) a obținut și Senegal cu Irak, iar formația africană se poate califica de pe poziția a 3-a.
Duelul Mbappe - Haaland n-a mai avut loc. Și aceasta fiindcă norvegianul n-a fost folosit. Iar la rampă a ieșit câștigătorul „Balonului de Aur” al anului trecut, Ousmane Dembele.
După ce a trimis mingea în bara porţii lui Selvik, în minutul 7, Mbappe l-a servit pe Dembele, care a deschis scorul. Cei doi au conlucrat şi la golul din minutul 20, cu Dembele autor.
Norvegienii au revenit după numai un minut, când a înscris Thelo Asgaard. Dembele a înscris al 3-lea gol în minutul 32, șuturile sale fiind imparabile.
După pauză, Maignan a apărat un penalty executat de Jorgen Strand Larsen, în minutul 50. Pe final, Desire Doue a marcat al patrulea gol stabilind rezultatul final (min. 90+4).
Franța a câştigat grupa I, cu 9 puncte, evitând jumătatea de tablou pe care se află Argentina şi Brazilia. Norvegia a ocupat locul 2, cu 6 puncte – ambele echipe calificându-se în „16”-imi.
În celălalt meci al grupei, disputat la Toronto, Senegal a obținut o victorie la scor (5-0) cu Irak. Au marcat: Diarra (min. 4), Sarr (min. 56), Gueye (min. 59, 71) și Ndiaye (min. 82).
Cu 3 puncte și golaveraj pozitiv (+2), africanii au șanse mari să se califice în faza eliminatorie.
Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3
1. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri
2. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri
3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri
4. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri
5. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri
6. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri
7. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri
8. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri
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9. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri
10. Capul Verde 2 puncte (0) / 2 meciuri
11. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri
12. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri
Primele 8 formații de pe locul 3 se vor califica în „16”-imile de finală, alături de echipele de pe locurile 1 și 2.
Grupa I
Meciuri disputate
Franța – Senegal 3-1
Irak – Norvegia 1-4
Franța – Irak 3-0
Norvegia – Senegal 3-2
Senegal – Irak 5-0
Norvegia – Franța 1-4
Clasament
1. Franța – 9p (+8)
2. Norvegia – 6p (+1)
3. Senegal – 3p (+2)
4. Irak – 0p (-6)