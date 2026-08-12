Mașinile vechi vor fi mai ușor de reciclat. Noile reguli UE pentru vehiculele scoase din uz intră în vigoare din 13 august

Noile reguli europene privind proiectarea, producția, colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz intră în vigoare la 13 august 2026. Regulamentul (UE) 2026/1738 a fost adoptat la 8 iulie și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 24 iulie și stabilește cerințe pentru întregul ciclu de viață al vehiculelor, de la proiectare și producție până la reutilizarea pieselor, reciclarea materialelor, colectarea vehiculelor scoase din uz și exportul mașinilor rulate în afara UE.

Regulamentul se aplică însă etapizat. În ansamblu, principalele prevederi se vor aplica de la 1 septembrie 2028, în timp ce anumite articole se aplică mai devreme, inclusiv articolul 53 de la 13 august 2026 și alte prevederi de la 14 septembrie 2026.

Ce se schimbă pentru mașinile noi

Noile reguli impun ca vehiculele să fie proiectate astfel încât piesele și materialele să poată fi mai ușor reutilizate, reciclate sau recuperate.

Pentru tipurile noi de vehicule omologate începând cu 1 septembrie 2032, acestea trebuie proiectate astfel încât cel puțin 85% din masa lor să poată fi reutilizată sau reciclată, iar cel puțin 95% din masă să poată fi reutilizată sau recuperată.

Regulamentul introduce și cerințe privind accesul la anumite componente. Pentru tipurile noi de vehicule omologate de la 1 septembrie 2032, bateriile vehiculelor electrice, ansamblurile de baterii și motoarele electrice de tracțiune trebuie să poată fi extrase și înlocuite mai ușor și fără metode distructive, atât în perioada de utilizare a vehiculului, cât și atunci când acesta ajunge la sfârșitul ciclului de viață.

Constructorii vor trebui, de asemenea, să pună la dispoziție informații tehnice privind accesul la componente, demontarea și înlocuirea acestora, inclusiv informații privind codarea și software-ul necesar pentru reutilizarea anumitor piese.

Cât plastic reciclat trebuie să conțină mașinile noi

Regulamentul introduce pentru prima dată la nivel european obiective obligatorii privind utilizarea plasticului reciclat în vehicule.

Pentru fiecare tip nou de vehicul omologat începând cu 1 septembrie 2032, plasticul utilizat trebuie să conțină cel puțin 15% plastic reciclat, raportat la greutate și provenit din deșeuri de plastic postconsum.

De la 1 septembrie 2036, procentul minim crește la 25%.

Cel puțin 20% din obiectivul privind plasticul reciclat trebuie să fie realizat prin utilizarea materialelor plastice provenite din vehicule scoase din uz sau din piese și componente îndepărtate de pe vehicule în timpul utilizării acestora.

Ce se întâmplă cu mașina atunci când ajunge la sfârșitul vieții

Vehiculele scoase din uz vor trebui predate unor instalații autorizate pentru colectare și tratare.

Regulamentul stabilește că sistemele de colectare trebuie să acopere întreg teritoriul fiecărui stat membru și să permită predarea vehiculelor scoase din uz indiferent de marca acestora. Producătorii sau organizațiile care îndeplinesc responsabilitățile acestora trebuie să participe la organizarea acestor sisteme.

Pentru proprietarul ultimei mașini, predarea unui vehicul scos din uz la un punct de colectare sau la o instalație autorizată trebuie să fie gratuită, cu anumite excepții.

Gratuitatea nu se aplică atunci când vehiculului îi lipsesc componente esențiale sau când în vehicul au fost adăugate deșeuri. Printre componentele considerate esențiale sunt motorul electric de tracțiune, bateria unei mașini electrice, motorul și mai multe elemente mari de caroserie.

În cazul în care bateria unui vehicul electric lipsește, predarea poate rămâne gratuită dacă ultimul proprietar prezintă documente care demonstrează că bateria a fost preluată și gestionată de un operator profesionist, potrivit regulilor europene privind bateriile.

Ce se întâmplă cu piesele recuperate de pe mașinile vechi

Regulamentul prevede ca anumite piese să fie scoase din vehicule înainte ca acestea să fie mărunțite sau compactate, pentru a permite reutilizarea, recondiționarea, refabricarea sau reciclarea lor.

Maşinile noi, livrate cu un an întârziere din cauza crizei de componente. Ce soluţii de remediere există

Începând cu 1 septembrie 2029, instalațiile autorizate vor trebui să îndepărteze anumite componente înainte de mărunțirea vehiculului. Pentru piesele care pot fi reutilizate, refabricate sau recondiționate este prevăzută, în anumite condiții, demontarea fără distrugerea acestora.

Piesele recuperate vor trebui evaluate pentru a se stabili dacă pot fi reutilizate, refabricate, recondiționate sau reciclate.

Componentele care pot fi reutilizate, refabricate sau recondiționate trebuie să fie etichetate și protejate împotriva deteriorării în timpul transportului.

Din 1 septembrie 2029, comercianții care vând piese auto second-hand, refabricate sau recondiționate vor trebui să se asigure că acestea poartă eticheta aplicată de instalația autorizată care le-a recuperat. În cazul vânzării către consumatori, piesele trebuie să își păstreze funcțiile și performanțele necesare în condiții normale de utilizare și să respecte cerințele aplicabile bunurilor vândute consumatorilor.

Regulamentul stabilește și componente care nu pot fi reutilizate, printre acestea aflându-se airbagurile, anumite sisteme de tratare a emisiilor, centurile de siguranță, anumite scaune cu elemente de siguranță, sistemele de blocare a direcției și dispozitivele de imobilizare.

Cine plătește colectarea și tratarea mașinilor scoase din uz

Regulamentul introduce reguli mai clare privind responsabilitatea producătorilor.

Din 1 septembrie 2029, producătorii vor avea responsabilitate extinsă pentru vehiculele pe care le introduc pentru prima dată pe piața unui stat membru și care ajung ulterior la sfârșitul ciclului de viață.

Această responsabilitate include asigurarea colectării și tratării vehiculelor scoase din uz și respectarea obiectivelor de reciclare și recuperare.

Contribuțiile financiare ale producătorilor trebuie să acopere costurile colectării, transportului și tratării vehiculelor scoase din uz, precum și anumite costuri administrative și campanii de informare.

Regulamentul prevede și un mecanism pentru situațiile în care o mașină ajunge la sfârșitul ciclului de viață într-un alt stat membru decât cel în care a fost introdusă pe piață.

Ce document primește proprietarul când predă mașina

Instalația autorizată care primește vehiculul trebuie să emită proprietarului un certificat de distrugere.

Autoritățile responsabile cu înmatricularea vor putea anula înmatricularea vehiculului scos din uz după primirea acestui certificat. Certificatele de distrugere emise într-un stat membru vor fi recunoscute și în celelalte state membre.

Vehiculul trebuie predat fără întârziere unei instalații autorizate sau unui punct de colectare atunci când ajunge la sfârșitul ciclului de viață, potrivit condițiilor prevăzute de regulament.

Ce se schimbă la exportul mașinilor rulate din UE

Noile reguli introduc și condiții pentru exportul vehiculelor rulate din Uniunea Europeană către țări din afara UE.

Începând cu 1 septembrie 2031, un vehicul rulat poate fi exportat numai dacă nu este considerat vehicul scos din uz și este apt pentru circulație la momentul declarației de export. Pentru fiecare vehicul exportat trebuie furnizate autorităților vamale numărul VIN și o declarație care confirmă îndeplinirea acestor condiții sau certificatul prevăzut de regulament.

Bateriile și acumulatorii vechi nu se mai pot arunca la gunoi

Comisia Europeană estimează că peste 800.000 de vehicule rulate sunt exportate anual din UE, în principal către Africa. Noile reguli urmăresc să împiedice exportul vehiculelor care au ajuns, în realitate, la sfârșitul ciclului de viață.

Calendarul de aplicare

Regulamentul (UE) 2026/1738 a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE la 24 iulie 2026 și a intrat în vigoare la 13 august 2026.

Aplicarea prevederilor este însă etapizată. Cea mai mare parte a regulamentului se va aplica de la 1 septembrie 2028. Alte prevederi se aplică de la 14 septembrie 2026, iar articolul 53 se aplică de la 13 august 2026. Unele reguli, inclusiv cele privind anumite categorii suplimentare de vehicule, intră în aplicare în anii următori.

Regulamentul se aplică inițial în principal autoturismelor și autovehiculelor comerciale ușoare din categoriile M1 și N1. Alte categorii de vehicule, inclusiv anumite camioane, autobuze și motociclete, intră în domeniul regulamentului la date ulterioare prevăzute de actul european.