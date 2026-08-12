Scandal similar Nordis, în Capitală: zeci de cumpărători, păgubiți după ce aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor persoane

Un nou dosar de amploare privind fraudele imobiliare este anchetat de autorități. Peste 50 de persoane susțin că au rămas fără bani și fără locuințele pentru care au plătit, după ce aceleași apartamente din cadrul unor proiecte imobiliare ar fi fost promise sau vândute mai multor cumpărători. Prejudiciul estimat până în acest moment de anchetatori se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.

În acest caz, au fost puse în aplicare astăzi, 12 august, 19 mandate de percheziție domiciliară. 14 percheziții au loc în București, două în județul Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova.

Anchetatorii fac cercetări într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Perchezițiile vizează locuințele unor persoane fizice, printre care și un avocat, precum și sediile sau punctele de lucru ale mai multor societăți și IFN-uri. Sunt verificate, de asemenea, o instituție și patru birouri notariale, notează TVR Info.

Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente ce urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei, fără să finalizeze construcția spațiilor promise.

Ar fi existat situații în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali beneficiari. Cumpărătorii nu ar fi fost informați cu privire la situația juridică a imobilelor și, ulterior, nu și-ar fi putut recupera sumele achitate în avans.

Mecanismul cercetat de anchetatori ar fi presupus transferarea succesivă a banilor prin conturile mai multor societăți comerciale controlate în fapt de aceleași persoane, urmată de retragerea unor sume în numerar în interesul și beneficiul acestora.

Peste 50 de cumpărători spun că au rămas fără bani și fără locuințe

În cazul proiectului Oxy Residence 2, peste 50 de clienți ar fi fost afectați de situația creată. Oamenii povestesc că au plătit sume importante pentru apartamente și au primit termene de finalizare și predare care au fost amânate în repetate rânduri.

Pentru unii dintre cumpărători, investiția părea una sigură. Au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare la notar și au achitat integral sau parțial locuințele, convinși că documentele semnate le oferă protecție. Ulterior, unii dintre ei ar fi descoperit că aceleași apartamente figurau și în documentele altor cumpărători.

Unul dintre clienți susține că a plătit aproximativ 60.000 de euro pentru un apartament și chiar începuse să îl mobileze. Situația s-ar fi schimbat după ce un extras de carte funciară a arătat că locuința era deja atribuită unei alte persoane.

Alți cumpărători afirmă că au făcut plăți încă din 2023 și că au primit în mod repetat termene noi pentru finalizarea locuințelor.

Dezvoltatorul nu mai răspunde la telefoane

Situația s-ar fi agravat după ce dezvoltatorul ar fi întrerupt comunicarea cu o parte dintre clienți. Numerele de telefon afișate pe site-urile proiectelor nu ar mai fi funcționale, iar întâlnirile promise nu s-ar mai fi concretizat.

Trei incendii în 20 de minute, pe un bulevard din Capitală. Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv

În încercarea de a-și recupera banii sau de a-și clarifica situația juridică, cumpărătorii s-au organizat, au apelat la avocați și au depus plângeri. În unele cazuri, oamenii au ajuns în situația de a se considera reciproc proprietari de bună-credință ai acelorași locuințe.

Dosar separat privind apartamentele din Chiajna

Într-un alt dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, două persoane sunt acuzate de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada mai 2024 – iunie 2025, suspecții ar fi indus în eroare opt persoane, susținând în mod fals că șapte apartamente din comuna Chiajna, județul Ilfov, erau libere de sarcini. În realitate, locuințele ar fi fost deja promise sau vândute altor persoane, ar fi figurat ca fiind ipotecate ori ar fi avut interdicții de înstrăinare.

În aceste condiții, cei doi ar fi încheiat 13 antecontracte de vânzare și ar fi obținut peste 330.000 de euro, echivalentul a aproximativ 1,65 milioane de lei.

Patru blocuri în proiectul Oxy Residence 2

Proiectul Oxy Residence 2 ar fi trebuit să cuprindă patru blocuri. Două dintre acestea au fost finalizate, însă nu sunt locuite, în timp ce celelalte construcții au rămas în diferite stadii de execuție, potrivit informațiilor prezentate de Antena 1.

Constructorii susțin că lucrările s-ar fi oprit din cauza lipsei fondurilor și a unor neplăți către furnizorii de materiale. În paralel, cumpărătorii cer explicații cu privire la modul în care au fost folosiți banii încasați pentru apartamente.

Ancheta în desfășurare urmează să stabilească traseul banilor, situația juridică a locuințelor și responsabilitatea persoanelor implicate.

Percheziții și verificări la notari

În cadrul acțiunilor desfășurate miercuri, polițiștii urmăresc să identifice și să ridice documente, obiecte, valori și date informatice care pot avea legătură cu presupusele infracțiuni. De asemenea, sunt verificate documente de la patru birouri notariale, pentru completarea probatoriului.

Autoritățile îi încurajează pe cei care consideră că au fost prejudiciați prin mecanismul investigat să se adreseze organelor de urmărire penală pentru a fi informați cu privire la drepturile lor și la etapele procesului penal.

Cazul readuce în atenție riscurile la care se expun cumpărătorii atunci când achiziționează locuințe aflate încă în construcție și este similar cazului Nordis. Verificarea situației juridice a terenului și a imobilului, a istoricului dezvoltatorului și a documentelor de carte funciară poate fi esențială înainte de efectuarea unor plăți importante.