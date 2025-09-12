Adrian Mititelu le-a dat undă verde să își caute echipe. Ce s-a întâmplat în vestiarul celor de la FCU Craiova, după decizia tranșantă a FRF

La scurt timp după ce Comitetul executv al Federației Române de Fotbal a decis excluderea echipei FCU Craiova din toate competițiile sportive, Adrian Mititelu a ținut o ședință în vestiarul grupării care a fost retrogradată, cu puțin timp în urmă, în Liga 3.

Decizia oficialilor FRF a venit în contextul în care Adrian Mititelu a refuzat să facă dovada plății datoriilor pe care le are față de o parte din foștii jucători ai grupării, în fața cărora a pierdut procesele.

Conform prosport.ro, patronul formației din Bănie a luat decizia să suspende temporar activitatea echipei, cel puțin până în vara anului 2026.

În decursul zilei de joi, Adrian Mititelu a ținut o ședință în vestiarul grupării, prin intermediul căreia le-a transmis jucătorilor că își pot căuta alte angajamente.

De asemenea, oficialul alb-albaștrilor le-a oferit oportunitatea fotbaliștilor de a se antrena, în continuare, la baza FCU Craiova, pentru a-și putea menține condiția fizică.

Nicolas Bornescu, Cioablă, Diaconescu, frații Văduva și portarul Roventea nu au mai apucat să fie legitimați la FCU, din cauza interdicției de transferuri pe care echipa lui Mititelu o avea încă din iarnă.

„Într-o manieră abuzivă constantă...”

În decursul zilei de joi, oficialii grupării FCU Craiova au transmis un mesaj vehement la adresa Fedrației Române de Fotbal. Partida dintre olteni și Filiași, din cadrul etapei a treia din Liga 3, a fost anulată automat după excluderea din competiție.

„Federația a anulat meciul din etapa a 3-a de la Filiași.

Într-o manieră abuzivă constantă, încălcând grav legislația națională, FRF (administrată în prezent de persoane ilegitime) a hotărât anularea meciului din etapa a 3-a programat inițial, punând în executare o așa-zisă decizie de excludere a Comisiei de Disciplina din cadrul Federației.

Conform legislației naționale, dar și potrivit recentei decizii CJUE din 1 august 2025, orice hotărâre/decizie a Federațiilor Sportive Naționale sunt supuse căilor de atac in justiția națională și nu pot fi definitive decât după parcurgerea căilor de atac.Ori punând în executare, (nici măcar nu s-a comunicat decizia, cu atât mai mult motivarea ei), o hotărâre fără a aștepta soluționarea căilor de atac se încalcă grav legea și totodată produce grave prejudicii clubului nostru.

De fapt, este o continuare a abuzurilor nemaiîntâlnite la adresa clubului nostru începute în iulie 2011 și care au dus la perturbarea gravă a activității în cei 14 ani.Ținem să reamintim că întregul blocaj financiar este în strânsă legătură cu faptele săvârșite de FRF, LPF și alte persoane împotriva clubului nostru, fapte ce au condus la devalizarea clubului în anul 2011 și înscrierea în competiția fotbalistică, în afara legii, a unei entități care a sustras activitatea deținută de noi în mod legal și pașnic și în care, până la data excluderii, se investiseră zeci de milioane de euro de către acționarii care au susținut activitatea acestui club începând cu anul 1994, anul privatizării.

„Sperăm că într-o zi se va face dreptate!”

Prin urmare, datorită faptelor repetate de abuz ale FRF, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, de a confisca activitatea clubului nostru și trecerea lui la dispoziția altei persoane juridice a dus la CONCURENȚĂ NELOIALĂ și pierderea a 90% din veniturile pe care le-ar fi încasat clubul în mod regulat.

Deși, din anul 2017, de la reluarea activității, și până în prezent, acționarii au investit capital de peste 20 de milioane de euro, plus alte 10 milioane de euro investite în baza sportivă, toate acestea în vederea recuperării activității pierdute în anul 2011, nu s-a putut face față concurenței neloiale și ostilității pe care o întâmpină în oraș, având în vedere că persoanele care sunt implicate în susținerea echipei înființate de FRF controlează din punct de vedere politic și administrativ Municipiul Craiova.

Practic, asistăm în plină democrație și pe timp de pace, într-o țară membră UE, la o reală expropriere a activității unui club de fotbal. Cu toate acestea, lupta noastră continuă atât în instanțele civile, cât și în cele penale.Sperăm ca într-o zi se va face dreptate. Avem speranța că FCU nu va lipsi mult din competiția fotbalistică!”, au transmis oficialii FCU Craiova.