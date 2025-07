Noul selecționer de la tineret impune o disciplină de fier, după ce tricolorii mici și-au bătut joc de Daniel Pancu

Costin Curelea a fost promovat de la naționala U20 la cea de tineret, în locul lui Daniel Pancu, căruia FRF nu i-a mai prelungit contractul. Cum actele de indisciplină au fost la ordinea zilei pe durata Euro U21 2025, unde România a luat 3 bătăi în 3 partide, noul selecționer a anunțat că va instaura o disciplină de fier la reprezentativa secundă.

”Promisiuni prea mari nu prea vreau să fac, dar vă garantez că va fi o perioadă plină de profesionalism, de disciplină. Obiectivul principal este ca o mare parte din jucători să ajungă la naționala mare. O să facem un mix în funcție de evoluțiile jucătorilor. Din jucătorii care au fost anul trecut la U21, au fost și la U20, ne cunoaștem destul de bine. Sper să fie interes din partea cluburilor și să îi folosească tot mai mult”, a spus Costin Curelea, în timpul prezentării oficiale, organizate de FRF.

Obiectivul său este calificarea naționalei la Euro U21 2027, în condițiile în care participarea la turneul final din acest a fost un fiasco. Jucătorii care se văd deja vedete au nesocotit recomandările staff-ului tehnic și medical, refuzând să ia suplimente alimentare și pastile și făcând recuperarea fiecare de capul său, aspecte dezvăluite de Daniel Pancu în mai mute rânduri.

”Să îi păzească Dumnezeu să îi prind la vreo echipă de club”

”Echipa asta este și creația mea, de aceea îmi permit să vorbesc. Eu am fost declarat nebunul Europei, iar echipa asta a jucat la turneul final. Unii jucători nici nu aveau cotă pe Transfermarkt. Pe doi-trei dintre ei să îi păzească Dumnezeu să îi prind la vreo echipă de club, pentru ce au făcut la finalul meciului cu Slovacia!”, a spus Daniel Pancu, fără să dea nume, la DigiSport.

Acesta a avut o remarcă și la adresa propriului staff de la naționala de tineret, având în vedere să ca primele două partide a fost suspendat și nu văzut meciul din tribună: ”Singura supărare, legată de staff, este legată de golul cu Italia. Am și acum mesajul în telefon, dat cu șapte minute înainte de gol. Exact așa am scris: 'Zonă periculoasă de infiltrare Ruggeri, să acopere Corbu'. Cum am luat golul? Fix așa. Asta m-a enervat, am luat gol ca în mesaj”.