Craiova rămâne cu o singură echipă în oraș: echipa lui Mititelu a fost exclusă de FRF din toate competițiile

Cu mari probleme financiare, în condițiile în care și-a vândut cei mai valoroși fotbaliști (ultimul a fost basarabeanul Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev), FCU Craiova ar fi fost exclusă din toate competițiile, conform unui anunț făcut miercuri seara de Federația Română de Fotbal

Aflat de mai multă vreme pe marginea prăpastiei, clubul lui Adrian Mititelu începuse sezonul în Liga a 3-a cu o depunctare de 106 puncte la activ.

FCU Craiova a fost înștiințată de FRF că tocmai ce a fost dispusă „excluderea echipei din toate competițiile”. FCU a fost depunctată masiv din cauza datoriilor către foști jucători, antrenori și angajați, dar și ca urmare a unui litigiu cu Dinamo, legat de un meci din Cupa României.

„În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, informează Federația Română de Fotbal.

Practic, în cazul în care decizia ar deveni una definitivă, Adrian Mititelu s-ar afla în ipostaza de a fi exclus pentru a doua oară din fotbal, după dezafilierea prin care U Craiova a trecut în 2011.

„E o primă decizie de excludere, dar nu e în vigoare! Mergem în instanțele civile!”, a reacționat Adrian Mititelu.

Astfel, Craiova rezolvă astfel litigiul privind „cine este adevărata continuatoare a Științei”,