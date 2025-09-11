search
Craiova rămâne cu o singură echipă în oraș: echipa lui Mititelu a fost exclusă de FRF din toate competițiile

Publicat:
Ultima actualizare:

Cu mari probleme financiare, în condițiile în care și-a vândut cei mai valoroși fotbaliști (ultimul a fost basarabeanul Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev), FCU Craiova ar fi fost exclusă din toate competițiile, conform unui anunț făcut miercuri seara de Federația Română de Fotbal

Adrian Mititelu a fost exclus din fotbal
Adrian Mititelu a fost exclus din fotbal

Aflat de mai multă vreme pe marginea prăpastiei, clubul lui Adrian Mititelu începuse sezonul în Liga a 3-a cu o depunctare de 106 puncte la activ. 

FCU Craiova a fost înștiințată de FRF că tocmai ce a fost dispusă „excluderea echipei din toate competițiile”. FCU a fost depunctată masiv din cauza datoriilor către foști jucători, antrenori și angajați, dar și ca urmare a unui litigiu cu Dinamo, legat de un meci din Cupa României.

„În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, informează Federația Română de Fotbal.

Practic, în cazul în care decizia ar deveni una definitivă, Adrian Mititelu s-ar afla în ipostaza de a fi exclus pentru a doua oară din fotbal, după dezafilierea prin care U Craiova a trecut în 2011.

E o primă decizie de excludere, dar nu e în vigoare! Mergem în instanțele civile!”, a reacționat Adrian Mititelu.

Astfel, Craiova rezolvă astfel litigiul privind „cine este adevărata continuatoare a Științei”, 

