Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Gafă epică din partea FRF. Ce s-a întâmplat după ce federația a postat anunțul despre transferul fals al lui Florin Niță

Florin Niță va reveni în capitala Cehiei pentru a evolua într-un meci demostrativ.

Florin Niță este liber de contract Foto/Sparta Praga Instagram
Florin Niță este liber de contract Foto/Sparta Praga Instagram

Oficialii celor de la Sparta Praga a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare, alături de o fotografie cu chipul internaționalului român.

„Nu l-am dezvăluit încă pe portarul echipei lui Wilfried Bony. A jucat în 110 meciuri în tricoul echipei noastre și a câștigat Cupa Cehiei: Florin Niță va sta în poartă!”, a scris Sparta Praga, pe Instagram.

Astăzi, de la ora 16:00, pe stadionul „Letna”, se dispută meciul de adio al lui Wilfried Bony, fost atacant al Spartei între 2008 și 2011.

Bony va juca alături de foști colegi din carieră, iar adversară le va fi „Echipa Legendelor Spartei”, compusă din fotbaliști importanți ai clubului ceh. Printre cei care vor evolua în echipa lui Bony se află și portarul român.

👋 SPARŤANSKÁ TEČKA | Ještě jsme vám neodhalili brankáře týmu Bonyho Wilfrieda 👀Mezi tři tyče se postaví majitel 110 startů v našem dresu a vítěz českého poháru 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐍𝐢𝐭𝐚 🤩🎟️ https://t.co/KTdfcANyML pic.twitter.com/znoQSyrvSy

— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 5, 2025

Postarea a fost menită a fi doar un comunicat care să confirme prezența internaționalului român, în cadrul partidei demonstrative ce urmează să se desfășoare în capitala Cehiei. 

Ofificalii Federației Române de Fotbal au interpretat postarea ca fiind un anunț oficial al mutării portarului care este, în prezent, liber de contract după despărțirea de Damac.

FRF  apreluat fotografia cu românul și i-a urat „mult succes” pentru presupusul angajament cu Sparta Praga. Postarea a fost stearsă jumătate de oră mai târziu. 

FRF a anunțat eronat transferul lui Florin Niță la Sparta Praga Foto/Facebook
FRF a anunțat eronat transferul lui Florin Niță la Sparta Praga Foto/Facebook

A trecut prin vestiarul celor de la Sparta Praga în 2018

Florin Niță a ajuns la Sparta Praga la începutul lui 2018, transferul fiind de 1,35 milioane de euro. A apărat pentru echipa din capitala Cehiei până în 2023, când a fost trimis sub formă de împrumut la Pardubice.

După câteva luni s-a întors la Sparta, dar în toamnă a plecat în Turcia, la Gaziantep. Portarul român, ales „Fotbalistul Anului” de Gazeta Sporturilor în 2021, are în palmares Cupa Cehiei (2020) și titlul de campion cu Sparta (2023), chiar dacă atunci a jucat doar jumătate de sezon. În prezent, el este fără echipă.

Sport

