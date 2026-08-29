Legendarul fundaș Nae Ungureanu va fi înmormântat lângă Ilie Balaci

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Nae Ungureanu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova și al Stelei, a fost depus la stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Internaționalul român va fi înmormântat duminică, 30 august, la Cimitirul Sineasca din Bănie, acolo unde este înmormântat și Ilie Balaci.

Nae Ungureanu a fost unul dintre cei mai valoroși fundași din istoria României Foto: Sportpictures

Sicriul a fost depus în interiorul stadionului astfel încât fanii să-și poată lua rămas bun de la fostul mare jucător al Craiovei. „Ai lăsat un gol enorm și o durere nesfârșită. Te vom iubi mereu!”, este mesajul Universității Craiova, în locul unde are loc priveghiul.

Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Nicolae Ungureanu, fost internațional decedat, vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani: „Nicolae Ungureanu, unul dintre cei mai importanți fundași din istoria Universității Craiova și a echipei naționale, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Pentru prima reprezentativă a României, Nae Ungureanu a evoluat în 57 de meciuri, între 1981 și 1989, și a marcat un gol, fiind component al echipei naționale prezente la EURO 1984. Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei, celor apropiați și întregii familii a Universității Craiova. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat că meciurile care se vor disputa în etapa a șaptea a Superligii vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria marelui fotbalist Nae Ungureanu.

Nicolae Ungureanu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova și al echipei României, a încetat din viață, vineri dimineață, la 69 de ani. Născut în 11 octombrie 1956, Nae Ungureanu a evoluat zece ani pentru Craiova Maxima, cu care a câștigat două titluri de campion național și trei cupe ale României. El a făcut parte din echipa care a impresionat Europa anilor '80, evoluând ca titular în memorabilă semifinală de Cupa UEFA cu Benfica Lisabona din primăvara anului 1983.

În cariera sa, Ungureanu a mai jucat pentru formațiile Electroputere Craiova, Steaua București, Rapid București și Pandurii Târgu Jiu. În total, fundașul stânga are în palmares 4 titluri de campion și 5 Cupe ale României, el jucând cu Steaua și finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. Nae Ungureanu a îmbrăcat tricoul echipei României în 57 de partide reușind un gol.