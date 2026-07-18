Cine se va putea antrena în sala de gimnastică „Nadia Comăneci” construită de Ion Țiriac la Otopeni

Construită de Fundația Ion Țiriac, în Otopeni, noua sală respectă standardele internaționale, fiind destinată cursurilor de inițiere și antrenamentelor pentru copii cu vârste de până la 12 ani.

La Ceremonia de inaugurare a sălii de gimnastică „Nadia Comăneci, au participat Ion Țiriac, Ilie Năstase, dar și premierul Bolojan.

Acesta din urmă a ținut un discurs prin care și-a exprimat respectul profund față de Nadia Comăneci: „Am venit din respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul. Mulțumesc tuturor campionilor noștri! De asemeneam mulțumim Nadia Comăneci pentru tot ce-ai făcut în acești ani pentru România, reprezentând cu demnitate țara noastră în competiții!”.

Video: Guvernul României

Inaugurarea sălii s-a produs într-o zi cu o semnificație deosebită. În urmă cu 50 de ani, în 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a obținut prima notă maximă în concursul de gimnastică.

Printre participanții la ceremonie s-a numărat și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg.

Aflată lângă patinoarul ridicat tot de Ion Țiriac, sala de gimnastică are o suprafață totală de 2.837 metri pătrați, dintre care 1.850 de metri pătrați sunt alocați sălii de sport. Aceasta oferă facilități precum zonă de antrenament pentru circa 75 de sportivi, covor pentru gimnastică ritmică și artistică, vestiare, o cafetărie și o zonă pentru părinți cu 50-60 de locuri de unde se pot urmări antrenamentele, precum și aparatură de gimnastică.