Motivul neașteptat pentru care a picat transferul lui Dennis Man la Lazio. Unde au apărut neînțelegerile

Dennis Man a fost la un pas să revină în Serie A, însă mutarea la Lazio nu s-a mai concretizat. Interesul italienilor a apărut chiar în ultimele ore ale perioadei de transferuri, când formația din Roma căuta un jucător pentru compartimentul ofensiv.

Dennis Man Foto: Instagram

Lazio a început discuțiile cu PSV Eindhoven pentru internaționalul român, iar negocierile au intrat într-o fază avansată. Italienii își doreau să-l aducă pe Man sub formă de împrumut și erau dispuși să plătească aproximativ un milion de euro pentru sezonul respectiv.

Cele două cluburi nu au ajuns însă la un acord în privința unei eventuale cumpărări definitive. PSV nu a acceptat condițiile propuse de Lazio, iar apropierea finalului de mercato a complicat și mai mult situația. În cele din urmă, tratativele s-au oprit, iar gruparea italiană a renunțat la transfer. Astfel, Dennis Man a ratat revenirea în Serie A, campionat în care a mai jucat în perioada în care a fost legitimat la Parma.

„Multe încercări au fost cu Dennis Man la Lazio!”

Giovanni Becali a oferit ulterior explicații despre negocierile dintre Lazio și PSV și a dezvăluit de ce mutarea internaționalului român nu a mai fost dusă la capăt.

„A fost ofertă serioasă. Lazio l-a vrut împrumut, cu opțiune de cumpărare. Înainte de Lazio a fost Atalanta. L-au luat pe Gudmundsson. Scuză-mă, Dennis e peste. Are cifre clar mai bune. Asta e. Eu l-am propus pe Dennis Man la Lazio pe vremea când Parma era în Serie B. Aveam o relație excelentă cu președintele lui Lazio, dar a devenit senator. A fost vorba de împrumut cu opțiune de cumpărare. Multe încercări au fost cu Dennis Man la Lazio. El trebuie să tragă să fie titular!”, a declarat Giovanni Becali, celebrul impresar, conform Fanatik.

Dennis Man a avut un debut promițător la PSV

Internaționalul român a reușit să își treacă în cont 11 goluri și 7 pase decisive în cele 35 de meciuri jucate în primul său sezon la PSV. În această vară, însă, rolul său în echipă s-a redus considerabil.

Românul a prins tot mai puține minute în primele trei etape ale campionatului, fiind introdus pe teren pentru 21, 18, respectiv 14 minute. Situația a devenit și mai complicată la următorul meci, cu Utrecht, când Man nici măcar nu a fost trecut pe lista jucătorilor convocați.