 Record de ploaie în Tokyo: 35 de zile consecutive. Tot mai aproape de Potopul biblic | adevarul.ro
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Record de ploaie în Tokyo: 35 de zile consecutive. Tot mai aproape de Potopul biblic

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Tokyo doboară un record vechi de aproape 140 de ani după 35 de zile consecutive cu ploaie. Vremea neobișnuită începe să se resimtă nu doar în prețurile alimentelor, ci și asupra stării psihice a locuitorilor.

Oamenii au început să se plângă de oboseală şi să facă referiri la Potopul biblic.
Oamenii au început să se plângă de oboseală şi să facă referiri la Potopul biblic. Foto: Japan Inside

În povestea biblică a Potopului lui Noe, ploaia a căzut 40 de zile și 40 de nopți. Locuitorii din Tokyo nu au ajuns încă la acest record, dar după 35 de zile consecutive cu precipitații au început să se întrebe cât mai durează până când vor vedea din nou un cer senin.

Pentru cei care locuiesc în capitala Japoniei, ploaia a devenit parte din rutina zilnică, pentru că Tokyo nu a mai avut o zi complet „uscată” din 27 august. Este cea mai lungă perioadă cu ploi consecutive înregistrată în capitala Japoniei de când au început măsurătorile meteorologice, în 1886. Recordul anterior era de 33 de zile, între 27 iunie și 29 iulie 2019.

Nu doar durata ploilor este neobișnuită, ci și cantitatea de apă căzută. În centrul oraşului Tokyo s-au strâns 629 de milimetri de precipitații de la începutul lunii septembrie până luni, aproape de trei ori mai mult decât nivelul obișnuit pentru această perioadă, potrivit agenției meteorologice japoneze, citate de The Guardian.

Soarele a fost o apariție rară, astfel că locuitorii au avut doar 45,8 ore de lumină solară în acest interval, al doilea cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Potrivit aceleiaşi surse, în 14 zile, soarele nu a apărut deloc.

Preţurile au crescut, hainele nu se mai usucă...

Ploile au afectat culturile din regiunile agricole din apropierea Tokyo, iar prețurile legumelor, în special ale celor cu frunze, au crescut semnificativ, unele dublându-se.

Locuitorii au ajuns să aibă probleme chiar și cu uscarea hainelor. După săptămâni de ploaie și umiditate ridicată, mulți spun că rufele nu se mai usucă în locuințe și sunt nevoiți să meargă la spălătorii pentru a folosi uscătoarele.

Ploaia prelungită şi-a amprenta și asupra sănătății. Hiromichi Ito, medic și director al unei clinici din Tokyo, a declarat p că ploile de lungă durată, presiunea atmosferică scăzută și umiditatea ridicată pot provoca dureri de cap, amețeli și alte simptome.

Vine potopul?

Pe rețelele sociale, oamenii au început să vorbească despre „oboseala provocată de ploaie”.

Un utilizator de pe X a scris: „Ploaia asta fără sfârșit trebuie să fie de vină pentru starea mea proastă de spirit. Dacă te simți epuizat, nu este vina ta.”

Yojiro Noda, solistul trupei Radwimps, a comentat, pentru cei peste un milion de urmăritori ai săi: „Tokyo, o viață întreagă de ploaie”.

Alt utilizator s-a întrebat dacă orașul va ajunge să egaleze cele 40 de zile și 40 de nopți de ploaie din Vechiul Testament.

Meteorologii pun vremea neobișnuită pe seama unei combinații între fenomenul El Niño și schimbările climatice, explicând faptul că încălzirea apelor Pacificului a contribuit la menținerea fronturilor de ploaie pentru o perioadă mai lungă decât în mod normal.

Nicio zi fără ploaie.
Nicio zi fără ploaie. Foto: jpn.things

În mod normal, sezonul ploios din Tokyo are loc în luna iunie. În acest an, însă, precipitațiile abundente au continuat pe parcursul verii și au provocat inundații în mai multe zone din regiune.

La începutul acestei luni, taifunul Dujuan a provocat inundații și alunecări de teren în prefectura Chiba, aflată în apropierea Tokyo. Opt persoane au murit, iar zeci de locuințe au fost distruse.

Meteorologii au anunțat în această săptămână că un alt taifun, al 26-lea din acest sezon, se deplasează spre nord-est și ar putea trece pe lângă regiunea Kanto, unde se află capitala.

Miercuri dimineață, 30 septembrie, ploaia s-a transformat într-o burniță, iar locuitorii au ajuns să numere zilele nu după cât timp a trecut de la ultima ploaie, ci după cât timp a trecut fără soare. Iar după 35 de zile, comparația cu cele 40 de zile și 40 de nopți din povestea biblică a Potopului a devenit inevitabilă.

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