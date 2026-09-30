Omul de afaceri care deținea PIMK și Botev Plovdiv a fost împușcat mortal. Anchetă de amploare în Bulgaria

O crimă care zguduie orașul Plovdiv este anchetată de poliția bulgară după ce omul de afaceri Iliian Filipov a fost găsit mort în urma unui atac armat. Filipov era fondatorul companiei de transport PIMK și proprietarul clubului de fotbal Botev Plovdiv.

Omul de afaceri Iliian Filipov a fost găsit mort în urma unui atac armat. Foto: Novinite

Polițiștii au primit sesizarea în jurul orei 1:00, miercuri dimineață. Apelul anunța că un bărbat fusese împușcat într-o zonă rezidențială din Plovdiv. Când echipajele au ajuns la adresă, victima nu mai putea fi salvată, notează Novinite.

Surse citate de presa bulgară susțin că omul de afaceri ar fi fost împușcat în zona capului. Informația nu a fost însă confirmată oficial de autorități.

După descoperirea crimei, polițiștii au securizat zona și au restricționat temporar accesul pe mai multe străzi. Criminaliștii au început cercetarea locului pentru a stabili modul în care s-a produs atacul și pentru a identifica eventuale probe.

Operațiunea poliției s-a extins și în restul orașului. În cursul dimineții au fost instituite controale la ieșirile din Plovdiv, în timp ce anchetatorii încercau să stabilească traseul autorului sau autorilor.

Cazul este investigat de structurile Ministerului de Interne din Plovdiv împreună cu Direcția Națională de Poliție. Până la această oră, autoritățile nu au comunicat dacă există persoane reținute sau dacă au fost identificați suspecți.

Iliian Filipov și-a construit averea în special în industria transporturilor. Compania PIMK, fondată și condusă de acesta, a devenit una dintre firmele importante din sectorul transportului rutier din Bulgaria și și-a extins ulterior activitatea către alte domenii, inclusiv construcțiile.

Numele lui Filipov era bine cunoscut și în fotbalul din Plovdiv. Omul de afaceri deținea Botev Plovdiv, unul dintre cluburile importante ale orașului.

Filipov a fost asociat și cu proiectul stadionului Hristo Botev, arena echipei Botev Plovdiv cunoscută de suporteri sub numele de „Kolezha”.

Anchetatorii încearcă acum să afle cine se află în spatele atacului și care a fost motivul crimei.