Au trecut 9 ani de la moartea lui Daniel Prodan. Ce s-a ales de moștenirea fostului fundaș de fier al naționalei

Se fac mâine, 16 noiembrie, nouă ani de la dureroasa dispariție a lui Daniel Claudiu Prodan, fostul fundaș de fier al echipei naționalei de fotbal din perioada de glorie a tricolorilor.

Fostul număr 3 din defensiva Generației de Aur, născut pe 23 martie 1972, la Satu Mare, a fost răpus de un infarct fulgerător, în timp ce urmărea la televizor o emisiune în care colegul său de generație, Gică Popescu (58 de ani), combătea împotriva actualei conduceri de la FRF. În momentul fatidic, Didi era acasă împreună cu fiul și cu soția, în timp ce fiica se afla în Olanda, unde era studentă. Pe atunci, Didi era unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai lui Răzvan Burleanu (41 de ani), venit la putere în martie 2014. Cel alintat „Tătuca” își doarme somnul de veci în cimitirul Sf. Ilie din Pipera (Voluntari), iar la înmormântare, „Baciul” a rostit un jurământ în numele colegilor.

La World Cup 1994, la cei 22 de ani ai săi, Prodan a fost cel mai tânăr titular folosit de Anghel Iordănescu în teribilele dueluri de pe tărâm american. De atunci, a mai trăit alți 22 de ani. Este primul mare dispărut dintr-o generație de poveste. Ce s-a ales de moștenirea lui, materială și emoțională?

Răzvan nu-și găsește locul la Olimpia

În urma lui Didi au rămas soția Licinia și cei doi copii: fiica Ștefania (28 de ani) și fiul Răzvan (25 de ani). Fata a rămas alături de mamă, în Pipera, iar băiatul s-a mutat din București și locuiește în orașul natal al tatălui său, fiind legitimat la formația CSM Olimpia Satu Mare, unde director tehnic a fost până nu de mult fostul mare portar Bogdan Lobonț, cu care Prodan senior a colaborat în calitate de director sportiv al naționalei, la competiții importante (la Euro 2008, „Pisica” s-a aflat între buturi). CSM Olimpia Satu Mare este ultima clasată din liga secundă, cu doar patru puncte adunate în 13 etape. Răzvan, născut în Scoția, pe când tatăl său era legitimat la Glasgow Rangers, nu prinde prima echipă a Sătmarului. Se antrenează cu echipa a doua și își așteaptă cuminte rândul. În Satu Mare locuiește și Ciprian Prodan (46 de ani), fratele mai mic al lui Didi și fost fotbalist la Poli Timișoara sau Gaz Metan Mediaș. „Cipri” face parte din staff-ul lui Zoltan Ritli (57 de ani) la Olimpia. Pe stadion, numele Prodan a fost scandat ultima oară luna trecută, la meciul cu CSA Steaua.

Banii pentru școala generală n-au ajuns la Satu Mare

După meciul de adio al Generației de Aur, de luna mai a anului trecut, Gică Popescu și-a luat angajamentul să doneze banii adunați la școlile generale în care au învățat cei care au adus glorie României. Caravana „Baciului” a mers pe la mai multe unități de învățământ din țară, dar nu a ajuns, încă, și la Satu Mare. Totuși, fostul căpitan al Barcelonei a fost recent în oraș, pe 25 octombrie, pentru a urmări din tribune meciul jucat de echipa fiului său - Nicholas, CSA Steaua. Trupa Armatei s-a impus cu 4-1 contra Olimpiei, iar Popescu junior a închis tabela în minutul 74. Pe 25 mai 2024, cu Răzvan pe teren și cu chipul lui Didi în peluză, Generația de Aur își lua rămas bun de la publicul român, la un meci cu Stelele Lumii, cu promisiunea că banii rezultați din încasări vor merge la școlile în care au învățat tricolorii. Circuitul a fost deschis de unul dintre liderii generației, Gică Popescu, care a dus prima dată cecul cu 9.500 de euro la unitatea de învățământ din Calafat pe care a frecventat-o. Organizatorii evenimentului, printre care Popescu și-a asumat un rol principal, au decis că suma adunată, circa 145.000 de euro, să fie împărțită la 15.

Iosif Vigu: „Vorbesc singur de atunci!”

Iosif Vigu (79 de ani), fost fotbalist important al Stelei, este antrenorul care l-a descoperit pe Didi Prodan și l-a lansat la Olimpia Satu Mare, acolo unde a fost remarcat de gruparea din Ghencea, care l-a achiziționat în 1993. „Iordănescu a adus bani de-acasă, ca să mă cumpere. A venit cu 10.000 de dolari. Pentru el, eram în stare să pun capul pe șina de tren!”, își amintea Didi, dezamăgit ulterior de General pentru jocurile la care s-a pretat la alegerile pentru șefia FRF, din 2014, când a ales tabăra lui Burleanu, iar nu pe cea a Generației de Aur. De Vigu, însă, Didi nu s-a dezis niciodată. Fostul mare internațional îl alinta „Meșterul” pe mentorul său și stăteau la povești ori de câte ori se întorcea în locurile de baștină. „Didi a fost cel mai inimos, cel mai sufletist băiat pe care l-am cunoscut. Au trecut 9 ani de la moartea lui și nu-mi revin nici acum. Vorbesc singur de atunci! Am decis că nu mă mai duc la nicio înmormântare, n-am fost nici la Ienei, la Oradea!”, a declarat ieri Vigu pentru „Adevărul”.

„Memorialul Daniel Prodan”, organizat anual

Există o persoană apropiată de inima lui Didi care are mare grijă ca numele său să nu fie dat uitării la el acasă. Se numește Paul Mihai și a purtat banderola de căpitan în sezonul în care echipa Olimpia a jucat ultima oară în Divizia A, 1998-1999. Cu 5 ani în vârstă decât Didi, „Mișu” i-a fost ca un „tată” în vremurile nesigure de la începuturile carierei. După dispariția lui Didi, începând din 2017, „Mișu” organiezează un turneu de copii intitulat „Memorialul Daniel Prodan”. Competiția are loc, de obicei, în ultima zi a penultimei luni din an, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, când copiii nu sunt îngrădiți de orarul de la școală. Se înfruntă grupe de copii cu vârsta de 10 ani legitimați la școlile de fotbal din județ. Micuții provin din Carei, Tășnad, Negrești... În Sala Sporturilor din Satu Mare se vor aduna și în acest final de an opt formații compuse din puști născuți în anul 2015. Tinerii fotbaliști primesc la final, drept răsplată pentru implicarea lor necondiționată, diplome și medalii marcate cu chipul lui Didi, precum și câte un pachețel cu dulciuri. Evenimentul a ajuns în acest an la ediția cu numărul 7, după ce două ediții consecutive nu s-au ținut din pricina pandemiei de Covid.

Baza sportivă din Satu Mare, vândută

În Satu Mare, chiar la intrarea în oraș, Daniel Prodan deținea o bază sportivă în care funcționa și un motel de 3 stele. Clădirea este înconjurată de terenuri de tenis și de fotbal dotate cu nocturnă. Baza a fost botezată „Rania”, numele fiindu-i inspirat lui Didi de prenumele copiilor săi, Răzvan și Ștefania.

Stabilimentul a fost ridicat în 2003, iar investiția, care se află pe un teren de două hectare, s-a ridicat la vremea respectivă la circa 600.000 de euro. „Terenul de tenis nu este nici lent, pentru că n-ar mai veni decât profesioniștii, nici rapid, căci n-ar putea juca prea multă lume”, explica Didi în septembrie 2016, pentru „Libertatea”, cu câteva săptămâni înaintea dispariției sale. Pe pereți, Prodan avea tablouri cu tricouri înrămate de la alți mari fotbaliști, adversari sau colegi: Del Piero, Kiko, Van Bronkhorst, Alfonso, Bejbl, Bebeto, Mexes, Penev, Revivo. Cel mai „dureros” tricou este cel al lui Tomas Brolin, suedezul care ne-a îngropat, în „sferturile” competiției americane.

De la Chivu, Prodan a primit un tricou al naționalei cu dedicația: „Pentru fratele Didi, cel mai feroce fundaș central pe care l-a avut România! Io, tată, io!”. Expresia „Io, tată, io!” era strigată de stoperii naționalei când ieșeau pe centrări, ca să nu se încurce reciproc. Locuind în București, soția Licinia a decis să vândă proprietatea, cu tot cu facilități (vestiare, saună, bar). De câțiva ani, locația se află în posesia unui om de afaceri local, Cornel Sălăjan, patronul firmei de transport de persoane Septimiu SRL. După preluare, respectivul a investit circa o jumătate de milion de euro, modernizând baza. Din motive obiective, n-a mai fost păstrată moștenirea emoțională. Iar asta pentru că tricourile nu se mai află pe pereți, fiind luați de Licinia Prodan și transportați în saci la București.

Promisiuni făcute înainte de moarte

În ziua înhumării, 19 noiembrie, la căpătâiul lui Didi, Gică Popescu, cel căruia i-a scris ultimul mesaj înainte de a muri, a citit un mesaj, făcând o promisiune în numele întregii Generații de Aur. „O să facem tot ce ne stă în putință pentru ca el să-și vadă, de acolo, de sus, visurile împlinite”, a promis „Baciul”. Nu se poate spune că și-a respectat jurământul.

Iată mesajul complet:

„Mi-ar fi fost aproape imposibil să vă vorbesc liber în acest moment, motiv pentru care am scris câteva rânduri despre Didi, rânduri pe care și să le citesc mi-e foarte greu. Încă nu-mi vine să cred unde ne aflăm acum, pentru ce ne-am adunat aici… am pierdut un coleg și un prieten pe care orice om și l-ar fi dorit aproape. Un suflet mare, care iubea atât de mult oamenii și răspândea în jurul lui numai bucurie. Cine l-a cunoscut pe Didi știe că era de ajuns să-l vezi zâmbind ca să te binedispună, iar dacă îți mai spunea și o poveste, îți schimba cu totul ziua. Plecarea lui ne-a sfâșiat pe toți. Pe cât de mari au fost bucuriile trăite împreună, pe atât de dureroasă este despărțirea de el. Avea planuri atât de mari cu fotbalul și își dorea din toată inima să schimbe lucrurile, să le facă să strălucească la fel ca înainte. Generația noastră de aur nu mai e în formula completă. Ne e teribil de greu să „jucăm” în minus, dar îi promitem lui Didi că o să facem tot ce ne stă în putință pentru ca el să-și vadă, de acolo, de sus, visurile împlinite. Cu câteva minute înainte ca el să ne părăsească, ultimele lui cuvinte pentru mine au fost: „Sunt alături de tine, Gică!”. Da, Didi, simt asta… chiar dacă nu mai ești aici, vei fi prezent în sufletul meu pentru totdeauna. Rămas bun, prieten de aur!”.

Înainte de moarte, Prodan a făcut un pact, un fel de promisiune de viață și de moarte, cu omul de afaceri Marin Anton, nașul de botez al lui Răzvan. Potrivit înțelegerii, dacă se întâmplă vreo tragedie în vreuna dintre familii, celălalt bărbat preia responsabilitățile de cap de familie pentru cealaltă familie. Fost deputat PNL, fost apropiat al Elenei Udrea și fost membru în conducerea clubului de fotbal Poli Timișoara, Aton susținea acum patru ani că respectă jurământul făcut.