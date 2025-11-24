Mihai Stoica, după 160 de ore fără mâncare: declarația care i-a lăsat pe toți mască

Ajuns la 60 de ani, Mihai Stoica nu-și lasă deloc vârsta să-i dicteze ritmul. Oficialul FCSB trăiește după un regim strict, iar recent și-a ridicat singur ștacheta, asumându-și una dintre cele mai dure provocări posibile, șapte zile de post negru, doar cu apă.

După nu mai puțin de 160 de ore fără mâncare, Mihai Stoica a vorbit deschis despre experiența extremă prin care a trecut.

"N-am avut niciun fel de problemă. A durat 160 de ore. După a fost puțin mai complicat, am trei nopți la rând în care nu prea am dormit. Am dormit foarte puțin. (n.r. 160 de ore în care nu ai băut decât apă?) Apă și, dimineața și seara, am luat câte 7 grame de electroliți, sare de fapt.

Mi-a recomandat o prietenă foarte bună din copilărie, care locuiește în Luxemburg. Ea a fost mentorul nostru, al Teodorei și al meu, în schimbarea asta majoră pe care am făcut-o în viețile noastre. Făcuse ea cu 6 zile și a zis să iau și electroliți, că e foarte bine. Zero calorii, doar electroliți.

Eu am avut o schemă, în fast. Dimineață beau un litru și jumătate de apă plată, după care, după-amiaza, când începe să se activeze senzația de foame, îi dau cu apă minerală, cu gaz. Are minerale și creează senzația de sațietate. Asta era cina", a declarat Mihai Stoica, pentru Fanatik.

Cea mai mare provocare

Oficialul ”roș-albaștrilor” a povestit și cum s-a simțit după ce a încheiat perioada de fasting, mărturisind că cea mai mare provocare nu a fost foamea, ci somnul.

"Am făcut acest lucru în condițiile în care am fost activ, acesta e secretul, nu cumva să ai o zi în care să fii letargic. Începi să te gândești mai mult la mâncare. Când întrerupi fastingul, e foarte important cum o faci. Unii care au făcut îmi recomandau să nu mănânc în primele 2-3 zile mâncare solidă. N-am rezistat.

Am mâncat o supă de legume, apoi o supă de legume plus legume fierte. Doar că, am nimerit când din cuptor ieșea o tavă de covrigi bio. Și am zis, ‘Ce se poate întâmpla dacă mânânc un covrig?’.

Cred că am mâncat un covrig într-o oră. Am mestecat până s-a făcut lichid și n-am pățit absolut nimic. Doar că am făcut o greșeală, am băut după aceea 500 de mililitri de suc de mere și cred că glicemia a spart plafonul.

N-am dormit, iar când ești privat de somn, ai probleme chiar foarte mari. După meciul cu Petrolul, am dormit foarte prost, m-am și enervat foarte tare. Astăzi (n.r. duminică, 23 noiembrie) m-am dus la slujbă, dar eram puțin cam… Nu există să nu merg la slujbă", a afirmat președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB.