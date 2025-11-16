Mihai Stoica, furios după ce Bîrligea și Mihăilă au mimat acordarea cartonașului galben la Zenica, drept celebrare. „Fac bășcălie de noi”

Tensiunea acumulată la Zenica, unde România a cedat cu 3-1 în fața Bosniei, s-a propagat rapid și în fotbalul intern. Deși Daniel Bîrligea a înscris singurul gol al naționalei, bucuria sa a generat o nouă rundă de reproșuri din partea lui Mihai Stoica.

Reușita atacantului, venită după o combinație foarte bună cu Valentin Mihăilă, a fost eclipsată de momentul în care cei doi au simulat acordarea unor cartonașe galbene, o aluzie la eliminarea lui Bîrligea din meciul FCSB - Hermannstadt. Pentru conducerea roș-albaștrilor, gestul a fost considerat complet nepotrivit și deloc amuzant.

„Cred că Bîrligea nu a înțeles nimic deocamdată. Probabil, ca să înțeleagă, vom avea niște discuții mai aprinse de această dată. Gestul pe care l-a făcut la gol nu e normal!”, a avertizat președintele consiliului de administrație al FCSB, Mihai Stoica, la Fanatik.

„Ei cred că se duc acolo să facă bășcălie de toată lumea!”

Mihai Stoica a subliniat că astfel de gesturi sunt inacceptabile, reamintind că eliminarea de la Sibiu a avut consecințe serioase asupra evoluției echipei.

„Ei cred că se duc acolo să facă bășcălie de toată lumea, inclusiv de noi, pentru că gestul acesta a fost premergător eliminării lui, justificate, de la Sibiu... Din cauza lui, a gesturilor pe care le-a făcut, am ajuns în situația asta.

Acest gest nu afectează excepționala acțiune... Bîrligea este fotbalist cu F mare, dar trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge, trebuie să fie foarte serios!”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

Momentul cu Bîrligea și Mihăilă s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Secvența cu cei doi tricolori a fost publicată, cu scop de divertisment, și pe contul oficial de TikTok al Federației Române de Fotbal. A fost șters ulterior, în urma reproșurilor din mediul online.

„Eu aș imputa celor de la FRF acest lucru, au crezut că e normal să mediatizeze acest gest. Aia e o glumă între fotbaliști... Federația a publicat pe rețelele de socializare, ulterior au scos clipul, dar nu mai contează, nu e normal să-l pună!

Bîrligea nu a înțeles că Mihăilă face mișto de el prin gestul acela. A fost o glumă de vestiar.O să aibă viață foarte grea. Dacă va mai recurge la un astfel de gest, probabil că va sta în tribună până îi vor crește rădăcini!”, a transmis președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.