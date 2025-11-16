search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Mihai Stoica, furios după ce Bîrligea și Mihăilă au mimat acordarea cartonașului galben la Zenica, drept celebrare. „Fac bășcălie de noi”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tensiunea acumulată la Zenica, unde România a cedat cu 3-1 în fața Bosniei, s-a propagat rapid și în fotbalul intern. Deși Daniel Bîrligea a înscris singurul gol al naționalei, bucuria sa a generat o nouă rundă de reproșuri din partea lui Mihai Stoica.

Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă Foto/Tiktok
Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă Foto/Tiktok

Reușita atacantului, venită după o combinație foarte bună cu Valentin Mihăilă, a fost eclipsată de momentul în care cei doi au simulat acordarea unor cartonașe galbene, o aluzie la eliminarea lui Bîrligea din meciul FCSB - Hermannstadt. Pentru conducerea roș-albaștrilor, gestul a fost considerat complet nepotrivit și deloc amuzant.

Cred că Bîrligea nu a înțeles nimic deocamdată. Probabil, ca să înțeleagă, vom avea niște discuții mai aprinse de această dată. Gestul pe care l-a făcut la gol nu e normal!”, a avertizat președintele consiliului de administrație al FCSB, Mihai Stoica, la Fanatik.

„Ei cred că se duc acolo să facă bășcălie de toată lumea!”

Mihai Stoica a subliniat că astfel de gesturi sunt inacceptabile, reamintind că eliminarea de la Sibiu a avut consecințe serioase asupra evoluției echipei.

Ei cred că se duc acolo să facă bășcălie de toată lumea, inclusiv de noi, pentru că gestul acesta a fost premergător eliminării lui, justificate, de la Sibiu... Din cauza lui, a gesturilor pe care le-a făcut, am ajuns în situația asta.

Acest gest nu afectează excepționala acțiune... Bîrligea este fotbalist cu F mare, dar trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge, trebuie să fie foarte serios!, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

Momentul cu Bîrligea și Mihăilă s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Secvența cu cei doi tricolori a fost publicată, cu scop de divertisment, și pe contul oficial de TikTok al Federației Române de Fotbal. A fost șters ulterior, în urma reproșurilor din mediul online.

Eu aș imputa celor de la FRF acest lucru, au crezut că e normal să mediatizeze acest gest. Aia e o glumă între fotbaliști... Federația a publicat pe rețelele de socializare, ulterior au scos clipul, dar nu mai contează, nu e normal să-l pună!

Bîrligea nu a înțeles că Mihăilă face mișto de el prin gestul acela. A fost o glumă de vestiar.O să aibă viață foarte grea. Dacă va mai recurge la un astfel de gest, probabil că va sta în tribună până îi vor crește rădăcini!, a transmis președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
stirileprotv.ro
image
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
gandul.ro
image
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
mediafax.ro
image
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
observatornews.ro
image
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Prețul cărnii de porc înainte de Crăciun: cât plătesc românii acum, după primele creșteri ale cererii
playtech.ro
image
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Primele imagini de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artiștii veniți la Cimitirul Bellu VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor