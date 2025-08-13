search
Mihai Stoica l-a distrus, în direct, pe centralul George Găman! A citit raportul de joc de la FCSB-Farul: „Minte cu nerușinare!”

0
0
Publicat:

Mihai Stoica (60 de ani) a distrus un arbitru român, în stilu-i caracteristic, în direct, la televizor. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a făcut o criză de nervi când și-a reamintit maniera în care George Gămasn a arbitrat, la centru, partida dintre FCSB și Farul Constanța, desfășurată în cea de-a treia etapă a noului sezon de Superligă.

Mihai Stoica, un oficial FCSB care se enervează ușor FOTO Captură Digisport

Încheiată cu victoria constănțenilor în fața bucureștenilor (2-1), partida a fost una încărcată de evnimente, iar oficialul roș-albaștrilor nu s-a putut abține din a-l mustra pe George Găman, arbitrul care a luat o serie de decizii controversate. 

Ștefan Târnovanu, portarul roș-albaștrilor, a fost eliminat din teren după ce a încasat două cartonașe galbene în decursul unui minut, în urma nenumăratelor proteste. În locul goalkeeper-ului a intrat Zima. 

Mihai Stoica: „Să fiu chemat față în față cu el!”

Citind raportul de joc al partidei desfășurate pe data de 11 august, Mihai Stoica și-a ieșit din minți și l-a caracterizat pe Găman ca fiind un arbitru mincinos și lipsit de onoare.

„Vassaras s-a simţit lezat că am atentat la onoarea lui Găman. Da, am fost chemat la Comisii. Găman îşi atentează singur la onoare atunci când mie îmi zice ceva, iar în raport scrie cu totul altceva.

Deja e prea mult, sunt foarte sensibili, Găman e foarte sensibil. M-a minţit cu neruşinare, mi-a zis cu totul şi cu totul altceva.

Minte cu neruşinare şi n-are nicio problemă cu asta. Să fiu chemat faţă-n faţă cu el şi să discutăm… De ce a trebuit să mă mintă?

Ar trebui să putem asculta ce vorbesc arbitri. Ok, nu le face publice, dar lasă-ne pe noi, cei implicaţi, să venim şi să ascultăm înregistrările. Să meargă cine e interesat să afle ce au de spus!”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.  

FCSB, eșecuri pe bandă rulantă în Superliga

FCSB trece printr-o perioadă dificilă în startul sezonului. Ocupă locul 12 în clasament. Campioana României a suferit trei înfrângeri consecutive în Superligă și a strâns doar patru puncte din primele cinci etape.

Echipa condusă de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a cedat în runda a treia cu Farul Constanța (2-1), în etapa a patra cu Dinamo București (4-3) și în etapa a cincea cu Unirea Slobozia (1-0).

Sport

