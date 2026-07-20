Cine este Ferran Torres, eroul Spaniei. Povestea „Rechinului” care a decis finala Mondialului

Intrat de pe banca de rezerve, Ferran Torres a marcat în minutul 106 golul prin care Spania a învins Argentina, scor 1-0, și a cucerit pentru a doua oară Cupa Mondială. Atacantul Barcelonei a devenit erou după un turneu complicat, în care fusese urmărit de ratări, bare și critici. În spatele momentului istoric se află povestea unui copil crescut de Valencia, trecut prin mâinile lui Pep Guardiola și reconstruit psihologic după una dintre cele mai dificile perioade ale carierei.

Ferran Torres nu fusese titularul incontestabil al Spaniei și nici una dintre vedetele incontestabile ale turneului. A început finala cu Argentina pe banca de rezerve, fiind trimis pe teren în repriza secundă, în locul lui Mikel Oyarzabal. A plecat însă de la stadion cu trofeul și cu numele înscris definitiv în istoria fotbalului spaniol.

În minutul 106, centrarea lui Pedro Porro a fost menținută în joc de Nico Williams, iar mingea a ajuns în centrul careului. Ferran Torres a apărut la momentul potrivit și a trimis puternic din apropiere, fără ca portarul Emiliano Martínez să mai poată interveni. A fost al 20-lea șut al Spaniei în finală și primul gol înscris de Ferran la această ediție a Cupei Mondiale. „The Guardian” a calculat că mingea a plecat spre poartă cu o viteză de 102 kilometri pe oră.

Reușita din minutul 106 a stabilit scorul final, 1-0, și i-a adus Spaniei al doilea titlu mondial, după cel cucerit în 2010. Ferran Torres a repetat, la 16 ani distanță, rolul jucat de Andrés Iniesta în finala cu Olanda: omul venit din linia a doua pentru a marca golul unei generații.

Mondialul în care golul părea să-l ocolească

Până la finală, turneul lui Ferran Torres fusese definit mai degrabă de ghinion. A lovit bara în partida cu Capul Verde, a trimis din nou în transversală contra Uruguayului și a avut un gol anulat de arbitrajul video în victoria cu Arabia Saudită.

Contra Portugaliei, Ferran îi oferise lui Mikel Merino pasa decisivă pentru golul calificării. În finala cu Argentina a intrat din nou ca rezervă, a fost blocat inițial de Emiliano Martínez, apoi a ratat o altă oportunitate. La următoarea ocazie nu a mai greșit. „Golul acesta aparține celor 47 de milioane de oameni, nu mie”, a declarat Ferran Torres după finală. Atacantul a descris momentul drept „o eliberare uriașă”, amintind că fusese criticat pe durata turneului.

La microfonul Cadena SER, jucătorul a insistat asupra forței grupului și asupra faptului că fiecare dintre cei 26 de fotbaliști a avut un rol în succesul Spaniei. „Nu suntem conștienți de ceea ce tocmai am realizat. Vreau doar să iau Cupa și s-o strâng în brațe”, a spus Ferran.

Copilul din Foios care a început cu futsalul

Ferran Torres García s-a născut la 29 februarie 2000 în Foios, o localitate din Comunitatea Valenciană. Data nașterii, care apare în calendar numai în anii bisecți, reprezintă una dintre particularitățile biografiei sale.

Primele contacte organizate cu fotbalul le-a avut la școala EPLA, unde a practicat futsal. La numai șapte ani a fost remarcat de Valencia și cooptat în academia clubului, în care avea să parcurgă toate nivelurile de juniori.

A debutat pentru prima echipă a Valenciei la 17 ani, într-un meci de Cupa Regelui cu Zaragoza, iar la scurt timp a jucat primul său meci în La Liga. A devenit unul dintre cei mai tineri jucători ai generației sale care au reușit să se impună în campionatul Spaniei.

În cele trei sezoane petrecute în anturajul primei echipe a strâns 97 de apariții și nouă goluri în toate competițiile. Cu Valencia a câștigat Cupa Regelui în sezonul 2018-2019.

Pep Guardiola l-a transformat în atacant

Evoluțiile sale au atras atenția lui Manchester City. În vara anului 2020, Ferran a plecat în Premier League și a început să lucreze cu Pep Guardiola.

Format în principal ca extremă dreapta, spaniolul a fost utilizat de Guardiola și în centrul atacului. Viteza, deplasările fără minge și capacitatea de a ataca spațiile dintre fundași l-au ajutat să se adapteze unei poziții în care nu mai jucase constant.

În primul sezon la Manchester City a marcat 11 goluri în 30 de apariții și a câștigat Premier League și Cupa Ligii. În stagiunea următoare a evoluat numai de patru ori, marcând două goluri, înainte ca Barcelona să-l readucă în Spania.

Barcelona a plătit 55 de milioane de euro

Transferul la FC Barcelona a fost realizat în decembrie 2021. Clubul catalan a achitat o sumă inițială de aproximativ 55 de milioane de euro, la care au fost adăugate bonusuri de performanță.

Ferran a ajuns pe Camp Nou într-o perioadă dificilă pentru Barcelona, marcată de probleme financiare și de reconstrucția echipei. Capacitatea sa de a juca în ambele benzi și în centrul atacului l-a transformat într-o soluție importantă pentru mai mulți antrenori, chiar dacă nu a avut permanent statutul de titular.

În sezonul 2023-2024 a înscris 11 goluri, iar sub conducerea lui Hansi Flick a înregistrat cea mai productivă stagiune a sa la Barcelona: 19 reușite. A fost golgheterul Cupei Regelui, cu șase goluri, și a fost desemnat omul finalei câștigate împotriva lui Real Madrid.

Cât valorează acum Ferran Torres

Transfermarkt îl evaluează pe Ferran Torres la 50 de milioane de euro, cea mai ridicată cotă de piață atinsă de fotbalist. Ultima actualizare a valorii a fost realizată la 5 iunie 2026, așa că nu ar fi exclus ca la viitoarea actualizare, valoarea lui să crească. Suma este apropiată de cea achitată inițial de Barcelona pentru transferul său de la Manchester City. Contractul atacantului cu formația catalană este valabil până în vara anului 2027, situație care a alimentat deja speculații privind viitorul său.

Madridul se pregătește pentru o sărbătoare uriașă: un milion de oameni așteptați la parada campionilor mondiali

Golul din finala Cupei Mondiale îi poate influența însă atât poziția la Barcelona, cât și valoarea într-o eventuală negociere. La 26 de ani, Ferran se află în perioada considerată de vârf pentru un fotbalist profesionist.

O perioadă a apelat la un psiholog

Dar cariera lui Ferran Torres nu a fost o succesiune neîntreruptă de transferuri spectaculoase și trofee. Primii ani la Barcelona au adus și una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

În 2023, atacantul a dezvăluit că apelase la ajutorul unui psiholog după ce își pierduse încrederea și devenise obsedat de numărul golurilor marcate. Problemele s-au accentuat după eliminarea Barcelonei în fața lui Eintracht Frankfurt, în Europa League, și după o accidentare care l-a făcut să rateze pregătirea de vară. Ferran a descris starea prin care trecea drept o „groapă fără fund” din care nu mai știa cum să iasă. Terapia l-a ajutat să-și schimbe obiectivele și să nu mai judece fiecare prestație exclusiv prin prisma golurilor.

De atunci, a început să vorbească deschis despre sănătatea mintală, despre presiunea resimțită de fotbaliști și despre importanța unui echilibru în afara terenului.

De ce este poreclit „Rechinul”

În această perioadă a apărut și identitatea de „El Tiburón” – „Rechinul”, folosită tot mai des de jucător și de suporterii Barcelonei.

Porecla simbolizează, în viziunea lui Ferran, încăpățânarea de a continua să înainteze indiferent de critici. Atacantul a asociat rechinul cu forța mentală, rezistența și capacitatea de a supraviețui momentelor dificile.

După goluri, Ferran folosește uneori o celebrare prin care își mișcă palmele în apropierea urechilor, ca și cum ar imita vocile criticilor. A repetat gestul și după golul din finala mondială, înainte de a fi îmbrățișat de coechipieri. „Mulți oameni au fost nedrepți cu el, dar are o mentalitate extraordinară, continuă să muncească, iar viața l-a răsplătit”, a spus Pedro Porro după finală.

Hat-trick împotriva Germaniei și goluri pentru Spania

Ferran Torres a debutat pentru naționala de seniori a Spaniei în septembrie 2020, într-un meci cu Germania. Primul gol l-a marcat câteva zile mai târziu, împotriva Ucrainei.

Momentul prin care a intrat în atenția întregii Europe a venit în noiembrie 2020. La numai 20 de ani, Ferran a înscris de trei ori în victoria Spaniei cu 6-0 în fața Germaniei, în Liga Națiunilor.

A participat la Campionatul European din 2021, la Cupa Mondială din Qatar și la Euro 2024, competiție câștigată de Spania. În Qatar a marcat două goluri, iar în 2024 a înscris o dată în drumul spre titlul continental.

Promisiunea nebună după triumful Spaniei: Cucurella trebuie să-și tatueze chipul selecționerului

După partida cu Argentina, bilanțul său la naționala Spaniei a ajuns la 64 de meciuri și 25 de goluri.

Relația cu fiica lui Luis Enrique

Viața personală a atacantului a ajuns în atenția presei în perioada în care Ferran forma un cuplu cu Sira Martínez, fiica lui Luis Enrique, fostul selecționer al Spaniei și actualul antrenor al formației Paris Saint-Germain. Relația a început în 2021, pe când Ferran evolua la Manchester City. Cei doi au locuit inițial în țări diferite, înainte ca transferul atacantului la Barcelona să-i aducă în același oraș.

Sira Martínez practică echitația și a concurat în probe de sărituri peste obstacole. Relația a atras o atenție suplimentară la Cupa Mondială din 2022, când Luis Enrique era selecționerul Spaniei și îl antrena pe partenerul fiicei sale. Ferran declara atunci că cei doi știau să separe relația profesională de cea de familie.

Ferran Torres și Sira Martínez s-au despărțit în 2023, după aproximativ un an și jumătate de relație, potrivit presei spaniole.

Opt milioane de urmăritori pe Instagram

Vizibilitatea internațională a lui Ferran Torres este reflectată și de prezența sa în mediul online. Contul oficial de Instagram, @ferrantorres, are aproximativ opt milioane de urmăritori și peste o mie de postări.

Ferran Torres, carte de vizită

Nume complet: Ferran Torres García

Data nașterii: 29 februarie 2000

Vârsta: 26 de ani

Locul nașterii: Foios, Valencia, Spania

Înălțime: 1,82 metri

Greutate: 80 de kilograme

Post: atacant central / extremă

Club: FC Barcelona

Număr la club: 7

Contract: până la 30 iunie 2027

Valoare de piață: 50 de milioane de euro

Selecții și goluri pentru Spania: 64 de meciuri / 25 de goluri

Poreclă: „El Tiburón” – „Rechinul”

Instagram: aproximativ opt milioane de urmăritori.