 O româncă, în centrul spectacolului de la finala Cupei Mondiale. Ce a simțit când i-a întâlnit pe Messi și Yamal | adevarul.ro
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O româncă, în centrul spectacolului de la finala Cupei Mondiale. Ce a simțit când i-a întâlnit pe Messi și Yamal

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Campionatul Mondial 2026
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Nicoleta Atanase, o româncă angajată a companiei Qatar Airways, a participat la festivitatea de premiere a Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Tânăra a urcat pe scena de pe MetLife Stadium cu trofeul destinat celui mai bun jucător tânăr al competiției și a povestit ulterior, pe TikTok, că a fost copleșită de emoții.

Nicoleta Atanase (dreapta) tine trofeul ce i-a fost acordat lui Cubarsi (FOTO: Getty Images)
Nicoleta Atanase (dreapta) tine trofeul ce i-a fost acordat lui Cubarsi (FOTO: Getty Images)

Finala Campionatului Mondial din 2026, câștigată de Spania în fața Argentinei, scor 1-0, a avut și o prezență românească la festivitatea de premiere. Nicoleta Atanase, însoțitoare de bord la Qatar Airways și ambasadoare de imagine a companiei aeriene, s-a aflat pe scena ceremoniei organizate după încheierea partidei. Românca a avut misiunea de a aduce trofeul „Best Young Player”, distincție acordată fundașului spaniol Pau Cubarsí.

Imaginile cu tânăra ținând trofeul au fost observate de numeroși români care urmăreau festivitatea. După ce s-a întors la hotel, Nicoleta Atanase a confirmat pe TikTok că participase la ceremonie și le-a mulțumit celor care o recunoscuseră și îi trimiseseră mesaje.

„Mi-au transpirat și tremurat mâinile”

Deși trebuia să-și păstreze calmul și să zâmbească în fața camerelor, românca a recunoscut că emoțiile au fost mai puternice decât la orice alt moment trăit până atunci. „Așa emoții n-am avut în viața mea”, a mărturisit Nicoleta Atanase. Tânăra a povestit că i-au transpirat și i-au tremurat mâinile în timp ce ținea trofeul pe scena amplasată în fața zecilor de mii de spectatori.

Emoțiile sale au crescut în momentul în care pe scenă au apărut Donald Trump și marile vedete ale finalei. Nicoleta Atanase i-a văzut de aproape pe Lionel Messi și Lamine Yamal, doi dintre cei mai importanți fotbaliști prezenți la ultimul act al competiției.

Românca a spus că încerca să privească drept înainte și să zâmbească, evitând să se uite prea mult către tribune. Știa că printre persoanele prezente se aflau vedete precum Shakira și David Beckham, iar amploarea evenimentului risca să o copleșească.

Nicoleta Atanase nu a fost la prima experiență pe un stadion important (FOTO: Instagram)
Nicoleta Atanase nu a fost la prima experiență pe un stadion important (FOTO: Instagram)

„Cea mai faină experiență din viața mea”

După încheierea ceremoniei, Nicoleta Atanase a descris participarea la finala Campionatului Mondial drept „cea mai faină experiență din toată viața mea”.

Tânăra a mărturisit că nu și-ar fi imaginat că va ajunge vreodată pe scena celui mai important turneu de fotbal din lume, înconjurată de campioni, oficiali și personalități internaționale. După o noapte plină de emoții, românca trebuia să plece spre aeroport încă de la ora 6.00. Aceasta le-a promis urmăritorilor că va reveni cu mai multe fotografii și cu o relatare amplă despre culisele finalei, organizarea ceremoniei și vedetele pe care le-a întâlnit.

@atanicole Replying to @krisha_88💙💙💙 #bucharestromania🇹🇩 #cabincrewlife✈️ #romania🇷🇴 #fyy #worldcup2026 ♬ original sound - atanicole✈️

Cine este Nicoleta Atanase

Nicoleta Atanase are 26 de ani și a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Este stabilită în Doha, unde lucrează ca însoțitoare de bord la Qatar Airways și face parte din echipa de ambasadori de imagine a companiei.

Este activă și pe rețelele sociale, unde publică imagini și videoclipuri despre meseria de însoțitoare de bord, călătoriile sale și viața din Qatar. Participarea la ceremonia de premiere a Campionatului Mondial reprezintă însă, după cum a recunoscut chiar ea, momentul cel mai impresionant trăit până acum.

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