Mesajul lui Adrian Mihalcea pentru Dinamo, după ce a împiedicat-o să urce pe primul loc

La finalul partidei de fotbal UTA Arad - Dinamo 2-0, contând pentru runda a 21-a din Superligă, antrenorul Adrian Mihalcea (49 de ani) s-a arătat mulțumit de jocul prestat de către echipa sa, precum și de rezultatul final. Rezultatul o împiedică pe Dinamo să urce pe primul loc, fie și măcar pentru o singură zi.

Mai mult, tehnicianul a vorbit și despre posibilele transferuri din această iarnă și nu a negat că vor fi jucători care vor pleca de la Arad.

„I-am blocat foarte bine, știam că au calitate în atac. Am reușit să dăm gol și să avem ocazii clare. Dacă nu marchezi cu Dinamo, e posibil să te penalizeze. Astăzi nu a fost cazul și mă bucur. Ei cred că au cel mai bun an al lor.

Clubul va decide dacă în eventualitatea unor oferte, ei vor pleca sau nu. Eu sunt doar antrenorul echipei, dar acum trebuie să ne gândim ce vrem. Dacă vrem mai mult, ar trebui să aducem jucători mai valoroși. Dacă nu, cred că putem să fim într-o poziție mai bună și cu lotul pe care îl avem.

Conducerea știe ce-mi doresc, ce jucători ar trebui să vină și pe ce poziții. Conducerea știe și ce jucători ar trebui să plece, dar nu e decizia mea. O să am și eu o discuție. Trebuie să fim realiști și să facem o strategie”.

Întrebat cât de dinamovist este, cel poreclit „Țăranul” a răspuns. „Până în măduva oaselor. Eu sunt dinamovist, nu m-am ferit și nu m-am dezis niciodată. Am fost puțin dezamăgit când am fost antrenor, dar clubul acesta m-a făcut om. Niciodată, orice mi-ar face nu o să mă dezic. Le doresc în continuare să ia campionatul”, a spus Adi Mihalcea.